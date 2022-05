Tanúként hallgatták meg a bíróságon Bánki Erik fideszes országgyűlési képviselőt

Pécsen Volvo-gate néven ismerik azt a 700 millió forintos csalásról szóló ügyet, amelynek keddi tárgyalásán Bánki Eriknek is tanúvallomást kellett tennie a Kaposvári Törvényszéken. Az ügyet részletesen a Szabad Pécs tárta fel többrészes cikksorozatában 2018 elején, a mai tárgyalásról pedig Hadházy Ákos képviselő is beszámolt, aki a fideszes országgyűlési képviselő által elmondottak alapján feljelentést is tesz.

A Volvo-gate 2014 végén és 2015 elején történt eseményeket takar. Pécs közlekedési cége, az akkor újonnan alapított Tüke Busz Zrt. le szerette volna cserélni a város autóbuszflottáját. Egyszerre több mint száz buszt kellett beszerezniük. Kevés esély volt rá, hogy találnak a piacon használt járműveket, és nem új járművek beszerzésével kell megoldaniuk a feladatot. Ám 2014 végén a cégvezetés fülébe jutott, hogy a hollandiai Breda városa épp megszabadulna az egészen keveset futott Volvo buszaitól, amivel addig az elővárosi közlekedést oldották meg.

Erről a Volvo Hungária értesítette a pécsieket, és a saját, holland cégüket ajánlották a beszerzés lebonyolításához. Ebből a levélből – ami szintén eljutott a Szabad Pécshez – az is kiderül, hogy mennyiért kínálták a buszokat. 2015 februárjában a város közgyűlése ki is írta a közbeszerzést a 3,5 milliárdos buszvásárlásról, ám azon a Volvo által ajánlott cég helyett egy Bus & Coach Trade nevű másik holland cég indult el egyedül, akiknek korábban semmilyen hasonló tapasztalatuk nem volt ekkora tranzakciók lebonyolításában.

Kiderült, hogy ez a cég ugyanazokat a bredai Volvokat adja majd el Pécsnek, amelyeket korábban a gyártó ajánlott a városnak. Időközben ugyanis megszerezte az értékesítés opciós jogát rájuk. Az is nyilvánosságra került, hogy a nyertes, 3,5 milliárdos ajánlat 700 millió forinttal több, mint amennyit korábban a Volvo kért volna értük. Akkoriban a várost a fideszes Páva Zsolt vezette, a buszbeszerzésért pedig a korábbi alpolgármester, 2015-re már országgyűlési képviselő, Csizi Péter felelt.

Csizi Péter volt az, aki átadta a használtan vásárolt buszokat Pécsen 2015 októberében. Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

A vásárlás során még egy céget közbeiktattak importőrként. A buszokat ugyanis a Tüke Busz Zrt. vezérigazgató-helyettese, Paiger István családi cége, az Autópark Kft. szállította le Pécsre, majd ő volt az, aki immár a Tüke Busz képviseletében átvette őket. „A szállításért a Bus & Coach fizette meg az Autóparkot, a meózásért pedig a Tüke Paigert. Vagyis Paiger dolgozott a vevőnek, családjának cége az eladónak” - írta akkor a Népszabadság, ami elsőként számolt be az ügyről.

Ennél is fontosabb, hogy mi lett azzal a minimum 700 millió forinttal, ami a buszok eredeti ára és a nyertes közbeszerzés között a különbség. Csengő András, Hollandia egykori tiszteletbeli konzulja volt Pécsen. Nem sokkal a pécsi buszbeszerzés kifizetése után több száz millió forintnyi összeget levett a szerbiai bankszámlájáról. Ez annak a pénznek egy része volt, ami attól a Bus & Coach-tól származott, akiktől a pécsiek buszt vettek. A pénzzel a táskájában elindult Hollandiába, és egy ottani számlájára tette, majd el szerette volna utalni egy thaiföldi számlaszámra. Csakhogy az összeg feltűnt a holland bankosoknak, akik értesítették a hatóságokat. Amikor aztán Csengő legközelebb arról érdeklődött, hogy miért nem érkezett meg Thaiföldre az általa elutalt pénz, már rendőrök várták a bankfiókban.

Csengő András holland tiszteletbeli konzul jobbra, mellette pedig a korábbi holland nagykövet Pécsen még 2007-ben. Fotó: Kálmándy Ferenc/MTI Zrt. Fotószerkesztőség

A Hollandiában megindult nyomozás miatt Magyarországon is eljárás indult hűtlen kezelés miatt. Ennek már három vádlottja van. A buszokat Pécsre leszállító Paiger István, aki időközben elhunyt, Csengő András egykori tiszteletbeli konzul és Patzek Endre, akinek a thaiföldi számlájára tartott 170 millió forint, ami a beszerzésből származott.

Patzek több szálon is kötődik Bánki Erikhez. Kettejük kapcsolata a 444 2016-os cikkéből is kiderül, ő volt ugyanis Bánki rejtegetett német cégének az ügyvezetője. Bánki és a beszerzés politikai felelőse, az akkor már szintén országgyűlési képviselő Csizi ráadásul épp a buszos tranzakció idején, 2015 áprilisában utazott Hollandiába.