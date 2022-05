Minifesztivál a Trafó megsegítéséért

Március elején mi is írtunk arról, hogy a budapesti független kulturális központ, a Trafó is bajba került, mivel korábban a Volskbanknál voltak a számláik, és a tulajdonosváltás után is maradtak a Sberbankban. A színházi, koncert- és kiállítótérként is működő Trafó így elég nehéz anyagi helyzetbe került a Sberbank csődje után, ezért pedig május 17-ére, azaz jövő keddre egynapos minifesztivált szerveznek Töltés címmel, és a teljes jegybevételt a Trafó működésére fordítják majd.

A jótékonysági koncert házigazdája Balázsovics "Tink" Mihály, és fellép majd Závada Péter, Simon Márton, a Szabó-Gyányi Quintet, Saiid, Speiz Boiz, a Betá Betá, Oiee, Solére, Wata, a Freakin' Disco (Kamaraelektronika) és a Musica Moralia.

Minden további részlet a Trafó oldalán.