A választási tűzszünet után újra nyíltan háborúskodik egymással Csepelen a helyi fideszes vezetés Németh Szilárddal

„Szilárd: vissza kellene térned a földre, az emberek, a csepeliek közé” - üzente a Facebookon Németh Szilárdnak Csepel fideszes alpolgármestere, Ábel Attila.

Ezzel nyíltan újraindult a háború, amit a csepeli városvezetés vív a Fidesz alelnökével. A központjában pedig a kerület legjelentősebb sportlétesítményei és egy állami pénzből épült birkózóakadémia áll.

Németh Szilárd alapítványa 5 milliárd forintos állami támogatással bekebelezte a Csepel SC Alapítványt és a vele járó ingatlanegyüttest. Ez utóbbi - ahogy a Magyar Narancs korábban megírta - magába foglalja a Béke téri sportkomplexumot, beleértve a 12 ezer férőhelyes labdarúgó-stadiont, valamint a Hollandi útnál és a Gubacsi hídnál található evezős- és kajak-kenu telepeket.

Itt már érdemes tudni 1-2 dolgot. Németh Szilárd ugyan a Fidesz alelnöke, és Csepelen is nagy lendülettel rendezkedik, de korántsem népszerű. 2010-ben még megválasztották a kerület polgármesterének és országgyűlési képviselőjének, de a jelek szerint ez az időszak nem hagyott szép emlékeket: 2014-ben, 2018-ban és idén is elbukta egyéniben a parlamenti választást, mindháromszor a jelentős pártháttér nélküli Szabó Szabolccsal szemben.

Eközben a polgármesteri széket meg tudta tartani a Fidesz, Borbély Lénárd 2014-ben és 2019-ben is nyert. És bár Németh továbbra is igyekezett megkerülhetetlen figura maradni Csepelen, Borbély igyekezett megszabadulni a gyámságtól. Ez 2021 elején már a közvélemény számára is nyilvánvaló lett, a két politikus közti elmérgesedő viszonynak pedig látványos pillanatai is voltak. Németh Szilárd például Facebookon próbált beszólni a csepeli polgármesternek tavaly októberben a Jedlik Ányos Gimnázium felújításának akadályozása miatt, de Borbély elég gyorsan helyretette a poszt alatti kommentben.

Annyira elmérgesedett kettejük között a viszony, hogy a választási kampányra is úgy fordultak rá, hogy nyíltan üzengettek egymásnak a Facebookon. Januárban például Németh Szilárd ott üzente meg a polgármesternek, hogy tartsa be a választási ígéretét, és tegye lehetővé, hogy a Németh Szilárd alapítványhoz került Kozma István Magyar Birkózó Akadémia mellett egy diákotthont is felhúzzanak. Csakhogy ez komoly ellenállásba ütközött. A Németh Szilárd által kinézett ingatlan az önkormányzaté, a Hollandi úti ifjúsági tábor van ott; jó helyen, a Kis-Duna parton. A polgármester megint csak a Facebookon üzent vissza, arra hívva fel a figyelmet, hogy az akadémia már kapott egy kollégiumot, igaz, nem a Hollandi úton, a Kis-Duna parton.

Emlékeztette Németh Szilárdot arra is, hogy a csepeli önkormányzat 2020 szeptemberében már tárgyalt a Hollandi úti ifjúsági tábor átadásáról, és leszavazta az ötletet. És hivatkozott egy helyi felmérésre is, miszerint a csepeliek 84,4 százaléka azt szeretné, hogy a birkózóakadémia kollégiuma helyett inkább zöld családi, gyermek -és sportliget legyen ott.

Ez a menet végül februárban Németh Szilárd vereségével végződött.

Ezután elcsendesedett a vita, de úgy néz ki, hogy csak a választási kampány miatt. Mert Ábel Attila alpolgármester - akit annak idején Németh Szilárd csábított a Fideszbe, és alpolgármestere is volt, amikor Németh Szilárd még tudott választást nyerni Csepelen - teljes fegyverzetben jelent meg a csepeli fideszesek csataterén, a Facebookon.

A fő problémája az, hogy Németh Szilárd kordonnal körbekeríttette a csepeli birkózóakadémiát, a Kimbát, miközben az épület elvileg a csepeli birkózók otthonának készült. „Erre kaptál 2,4 milliárd forintot, és az önkormányzat is ezért támogatta ezen a különleges helyen az építkezést” - írja Németh Szilárdnak a fideszes alpolgármester.

Ábel jelezte, hogy az épület eleve jóval nagyobb lett, mint amilyet Németh ígért. „Bekerült még egy emelet az épületbe. Úgy lett neked kényelmesebb a csarnok. Ám úgy már nem a lombkoronaszint alatt maradt, mint ígérted. Sokak szemében veszett el ekkor a hitelességed. De az épület arányossága is, mert túl naggyá vált abban a környezetben”.

Majd az alpolgármester szerint Németh kiszorította az épületből a csepeli birkózókat, pedig nekik épült eredetileg a csarnok. „A következő az lett, hogy nem engedted be a csarnokba azokat, akiknek épült. Olyan költséget akasztottál a csepeli birkózók nyakába, amit erkölcsileg és anyagilag sem tudnak fizetni, ami ellen rezsibiztosként te nemzetközi sajtókonferencián tiltakoznál”. A helyi birkózók a vadonatúj, milliárdos csarnok helyett a Burattino Iskola Tornacsarnokában készülnek most, az önkormányzat jóvoltából. Éppen most egy strandbirkózó bajnokság miatt állnak harcban a Németh Szilárd által vezetett Magyar Birkózó Szövetséggel. Ennek részleteit a fideszes, de korántsem Németh Szilárd-párti helyi lap, a Csepel Infó osztotta meg.

Az alpolgármester fotókon mutatta be a kordonokat, amelyek nemcsak az akadémiát, de a mellette lévő fitneszparkot is körbeveszik, pedig az „tízmillió forintból épült azért, hogy bárki használhassa, aki akarja. Hiszen drogprevenciós célból készült a csepelieknek”.

A kordonok ellen már tavaly nyáron is tiltakozott a csepeli városvezetés, le is bontották azokat, de Németh az alpolgármester szerint rendőrt hívott rájuk.

„Emlékszel, amikor a Fidesz kordont bontott 2007-ben? Ott voltál? 2021. június 30-án mi a te kordonodat bontottuk le. Rendőrt hívtak a polgármesterre. Mi tudjuk, hogy csak egy ember utasíthatott ilyet. Aki tett már más kemény dolgokat ellenünk. És aki nyilvánosan jelentette ki a KIMBA-ban a 2,4 milliárd forintról, amit a csepeli birkózók otthonára kapott, hogy „Ezt a pénzt én szereztem, (ezt) én építettem, ez az enyém!” A Csepel SC-t is közpénzből vetted meg, de azt is magánvagyonként kezeled. Polgármesterként még másként vélekedtél. Alpolgármestered voltam, amikor azt mondtad: „a közpénz, a vagyon a csepelieké, a mi dolgunk, hogy gyarapítsuk, vigyázzunk rá.” A kordon, amit a KIMBA köré építettél, amit ötven lakattal erősítettél meg, végleg elszakított Csepeltől. Szilárd: vissza kellene térned a földre, az emberek, a csepeliek közé. Törd le a lakatokat, bontsd le a kordont, tedd a csepelieké a Csepel SC-t és a KIMBA-t, hiszen erre kaptál felhatalmazást” - írja az alpolgármester.

Megkerestük Ábel Attilát, levélben válaszolt.

Olvastam a mai posztját a Kimba körüli kordonokról, és a fitnesz parkról, korábban pedig a Csepel Infó cikkét a strandbirkózásról. Felerősödtek most az ellentétek vagy csak felszínre kerültek a korábbiak, amiket a kampányban félretoltak?



Ábel: Az elmúlt három évben folyamatosan kértük, hogy a képviselő úrral a KIMBA, a Csepel SC és a csepeli fejlesztések ügyeiben üljünk le egyeztetni. A KIMBA földszintje teljes egészében a csepeli birkózóknak épült, amit nem kaptak meg. Ez szó szerint egy 2,4 milliárd forintos átverés. A kordont sem tudjuk elfogadni - ezt nyugodtan tudom a polgármester nevében is mondani. Sajnos a Csepel SC megvétele és a fejlesztési terv elkészítése is az önkormányzat megkerülésével történt. A kormányzatból, asztal alól tolták ki titokban, hogy legalább mi is láthassuk. Szilárd ugyanis megtiltotta, hogy bárki beszéljen velünk róla. Tudtunk volna mit hozzátenni. Végül egyetlen alkalommal sem ült le velünk senki sem egyeztetni, és a képviselő úr egyetlen írásban tett javaslatunkat sem fogadta el. Fontos megjegyeznem, hogy a javaslatainkkal - véleményem szerint - nyerni tudott volna egy fideszes jelölt 2022-ben Csepelen és Soroksáron. Szilárdnak nehezebb lett volna, de még neki is lett volna rá esélye. Úgy tűnt, mintha szabályosan szavazat-minimalizáló kampányt folytatna - hogy utána az önkormányzatra verje a bukást -, és el is érte, hogy a Fidesz-listára jóval többen szavaztak, mint rá. A Fidesz listáját a kormány és az önkormányzat munkája húzta fel, az egyéni jelölt ehhez vagy hozzáad, vagy elvesz. Ő elvett.



Milyen esélyt lát a Kimba és a csepeli sportlétesítmények körüli háborúskodás megoldására?

Ha Németh Szilárd elfogadja az Alaptörvényt és a törvényeinket, nem lesz probléma. 2014 előtt még tudta, hogy a közpénz, közvagyon nem az övé. A megszólalásaiból is az látszik, hogy valami nagyon megváltozott benne.

Mennyiben változtatta meg az erőviszonyokat, hogy Németh Szilárd harmadszorra sem nyert Csepelen a parlamenti választáson?

Nem érzékelek változást. Ugyanúgy nem lehet vele egyeztetni semmiről, mint korábban. Nem szólaltam volna meg vele szemben, ha a legcsekélyebb jelét látom annak, hogy lehet vele beszélni.

Kapott-e reakciót a posztjára Németh Szilárdtól?

Nem, és érdemi választ várhatóan nem is fogok kapni. Három éve nem válaszol érdemben semmire. Valójában a posztomban leírtaknál is sokkal rosszabb a helyzet.