Orbán elmondta a parlamentben, mit gondol a minisztereiről

Mielőtt az új kormány tagjai letették volna a miniszteri esküt, Orbán Viktor egyenként bemutatta őket a parlamentben:

Varga Juditról azt mondta, hogy igazságügyi miniszterként neki kell érvényre juttatnia az Alaptörvényt, ezért neki minden minisztériumi előterjesztéssel szemben vétójoga lesz. „Deák Ferenc tárcája ma a kormány uniós kapcsolataiért is felelősséget visel, ezt senki sem irigyli öntől” - jegyezte meg Orbán, aki szerint a miniszter eddig is a magyar nemzeti érdek határozott képviselője volt, és azt várják, hogy a jövőben is az legyen.

Rogán Antal és varga Judit Fotó: Németh Dániel

Pintér Sándorról azt mondta, hogy már 16 éve szolgálnak együtt, „és 16 év alatt minden rá bízott feladatot példás pontossággal teljesített, ezért feltétel nélküli bizalmamat élvezi”. Azt mondta, Pintér helyreállította a közbiztonságot, „radikálisan csökkentette a bűnözést”, megfiatalította és megújította a rendőrséget. „Az állomány visszanyerte becsületét és megbecsültségét. A rendőrviccek kora lejárt.” De megemlítette, hogy a belügyminiszter szervezte meg a közmunkarendszert, átszervezte az önkormányzati rendszert és a járvány alatt ő irányította az egészségügyi operatív törzset. „Bár minisztériumát továbbra is Belügyminisztériumnak hívjuk, valójában ez már a belügyek minisztériuma.” Orbán azt mondta, hogy most a legnehezebb területek irányítását bízzák Pintérre, mert neki van a legnagyobb politikai tapasztalata.



Pintér Sándor és Csák János Fotó: Németh Dániel

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes bemutatásánál a miniszterelnök arról beszélt, hogy A KDNP a kormány „szellemi ideológiai magja”, ezért a kereszténydemokrata párt elnökét megkülönböztetett tisztelettel köszönti a kormányában. Semjén felelőssége lesz az összmagyarság képviselete.

Csák János tárcáját egyből jövőügyi minisztériumnak nevezte, ami egyszerre felel a családpolitikáért, a kultúráért, a felsőoktatásért, a szakképzésért és az innovációért. Tőle azt várja el, hogy miközben fegyelmezett, keresse „miként léphetünk túl a mai realitások korlátain”.

Varga Mihály pénzügyminisztertől azt várja, hogy továbbra is tartsa fenn a gazdasági növekedés és a költségvetés közti egyensúlyt, ha kell kemény döntések árán is.

Palkovics Lászlónak folytatnia kell a technológiai és iparpolitikai fordulatot. Orbán szerint az lesz a legbonyolultabb kormányzati feladat, hogy illessze a magyar energetikai rendszert a kor kihívásaihoz és kezelje az energetikai ellátási láncokból fakadó veszélyeket, a növekvő fogyasztási igényeket, kezelje a megugró árakat, miközben csökkenti a gazdaság károsanyag-kibocsátását. A környezetvédelem azért került hozzá, hogy összehangolja a gazdasági növekedést a környezetvédelemmel.

Orbán szerint Nagy István agrárminiszteri bársonyszéke sem lesz mindig kényelmes, mert miközben érkeznek a vidékfejlesztési támogatások, ki kell védenie az élelmiszerválság hatásait is.

A kormányba visszatérő Navracsics Tiborról azt mondta, hogy régi harcos, aki komoly belpolitikai, uniós és közigazgatási tapasztalattal rendelkezik. Orbán szerint neki van a legnagyobb esélye, hogy „a brüsszeli bürokraták és a magyar képviselők malomkerekei között ne őrlődjön föl”.

Szijjártó Péter és Szalay-Bobrovinczky Kristóf Fotó: Németh Dániel

Azt mondta, azért Szalay-Bobrovniczky Kristófot kérte fel honvédelmi miniszternek, mert a háború miatt még nagyobb szükség van a haderőfejlesztésre. De azt is elvárja, hogy az ország hadiipari központtá váljon.



Rogán Barbara és Rogán Antal a parlamentben Fotó: Németh Dániel

A megerősödő Rogán Antal bemutatásánál Orbán azt emelte ki, hogy „egy demokráciában döntő tényező a kormány és a polgárok közti folyamatos kapcsolattartás”. Csakhogy ezt a feladatot megnehezítik az adatvédelmi jogszabályok tömegei, az állampolgárok érzékenysége és az ellenzék folyamatos támadásai. Rogánnak ezt a feladványt kell megoldania. „A kormányzati döntések mögött húzódó elvek és célok a demokratikus közvélemény egésze számára legyenek megismerhetőek. Ebben a háborús évtizedben különösen fontos, hogy a velünk egyetértőknek és az egyet nem értőknek is világos legyen, mit miért teszünk.” A titkosszolgálatok átalakítására utalva kiemelte, hogy a szuverenitás védelménél elsősorban Rogánra számít majd.

Lázár János családjával és Csányi Sándorral a parlamentben Fotó: Németh Dániel

A szintén visszatérő Lázár János építési és beruházási tárcáját országépítési minisztériumnak nevezte. Azt mondta, korábban ez a feladat szét volt tagolva a minisztériumok között, ami mára az állami beruházások hátrányára vált a növekvő nyersanyagárak, a háború gazdasági hatásai, a beruházók óvatossága és a várható európai recesszió miatt. Lázárnak kell biztosítania a beruházásokra fordított állami erőforrások hatékony felhasználását, meg kell újítania az építésügyi szabályokat és az ő feladata „az épített örökségünk védelme és a polgári jó ízlés képviselete az építkezéseknél”.



Nagy Márton Fotó: Németh Dániel

Nagy Mártontól azt várja el a miniszterelnök, hogy új, unortodox és innovatív lépéseket tegyen, mert az európai gazdaság nagy bajban van. Orbán szerint ilyen megoldások voltak a devizacsapdából való kiszabadulás, az adópolitikai fordulat és az árstopok. Orbán reméli, hogy Nagynak lesznek még ilyen ötletei. A magyar észjáráson alapuló, innovatív gazdaságpolitikai javaslatokat vár el tőle, „még annak kockázatát is vállalva, hogy ezek között lesznek szép számmal olyanok, amelyekkel már a közeljövőben sem csak barátokat szerez magának””.



Szijjártó Pétertől azt várja el, hogy erősítse a kapcsolatokat a szövetségeseinkkel, valamint keressen újabb beruházási lehetőségeket. „Legyen okos, mint a kígyó és szelíd, mint a galamb, de leginkább érje el, amit kell.” Ő felel a Paks2 beruházásért is, ami több embert kívánna, „de a miniszter úr az elmúlt években bizonyította, hogy egyszerre több helyen is tud lenni”.

„Nem volt hajlandó megöregedni” - jegyezte meg Gulyás Gergelyről a miniszterelnök. Bár a Miniszterelnökségen mára nem maradt sok hatáskör, de Orbán szerint az ő feladata lesz a stratégiai tervezés, hogy hangolja össze a minisztériumok működését, „képviselje a tisztelet és az együttműködés kultúráját, alakítsa ki ennek technikáit”. Orbán szerint ez a minisztérium lesz a kormány villámhárítója, ezért Gulyásnak kell képviselnie a kormány érveit a Magyarországról szóló szellemi természetű vitákban itthon és külföldön.

A miniszterek eskütételénél a Fideszen és a KDNP-n kívül csak az MSZP, az LMP és a Mi Hazánk volt ott az ülésteremben. A DK, a Momentum, a Jobbik és a Párbeszéd képviselői nem vettek részt.