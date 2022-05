Különadókat vet ki a kormány, hogy finanszírozni tudja a rezsicsökkentést

Rezsivédelmi és honvédelmi alapot hoz létre a kormány, jelentette be Orbán Viktor a Facebookon. A kormányfő szerint ebből fizeti majd a kormány a rezsicsökkentés és honvédség megerősítésének költségeit.

A bankoknak, biztosítóknak, nagy kereskedelmi láncoknak, energiaipari és kereskedő cégeknek, telekommunikációs vállalatoknak és légitársaságoknak az extraprofitjuk nagy részét ebbe a két alapba kell befizetnie. Az intézkedések két évre, 2022-re és 2023-ra szólnak.

A részletekről a csütörtöki kormányinfón adnak majd bővebb tájékoztatást.

Arról már Varga Mihály pénzügyminiszter is beszélt a miniszteri meghallgatásán, hogy mérlegeli a kormány különadók kivetését azokra az ágazatokra, ahol extraprofit keletkezik. Újságíróknak később azt mondta, hogy a kormány nem profitellenes, a tisztességesen megkeresett profitot mindenkinek joga van felhasználni. De az is fontos szerinte, hogy rendkívüli helyzetekben extraprofitok keletkeznek. „Az energetikai ágazat például nyertese a mostani energiaár-emelkedésnek” - mondta. Ezek szerint bőven kitágította a kört egy hét alatt a kormány, a légitársaságok például eddig soha nem kerültek be a különadóztatott körbe. De továbbra sem érintik az intézkedések az autógyártókat és az építőipari cégeket, amelyek zömmel a NER holdudvarát gazdagítják.

Arról Varga nem beszélt, hogy hatalmas költségvetési lukat kell betömnie a kormánynak, de ezt sürgette a múlt héten Matolcsy György jegybankelnök. Igaz, ő az állami kiadások csökkentését, akár tervezett beruházások leállítását javasolta, hogy visszaálljon a költségvetés egyensúlya.

Orbán a szerda esti bejelentésében a különadókat azzal indokolta, hogy „a háború elhúzódik, a brüsszeli szankciós politika nem javul, és ez együtt drasztikus áremelkedésekhez vezet”. Ahogy fogalmazott: „Ma a rezsicsökkentés Magyarországon védi a családokat, de az energia ára tovább emelkedik, ezért egyre nehezebb és költségesebb megvédeni a családokat”, ráadásul a honvédséget is haladéktalanul meg kell erősíteni. Ez utóbbit nem fejtette ki, hogy mivel és egészen pontosan ki ellen. Magyarországon egyébként kedden hirdettek ki háborús veszélyhelyzetet.

Napközben már gyengült a forint, ahogy a piac elkezdett készülni Orbán bejelentésére. A miniszterelnöki beszéd után tovább folytatódott a forint gyengülése az euróval szemben, fél hétkor 392 fölé ment, ami két hónapos csúcs.

Orbán bejelentése után közleményt adott ki Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, amiben az áll, hogy tájékoztatta a Bankszövetség elnökségét a bankok extraprofitjának elvonásáról. "Rendkívüli időket élünk, rendkívüli időkben pedig rendkívüli intézkedésekre van szükség" - indokolta mindezt. Szerinte a kormány a megfelelő gazdasági mozgásteret a közteherviselés kiszélesítésével biztosítja. Nagy úgy látja, hogy a hazai bankszektor eredményesen működik: a bankok a jegybanki kamatok emelkedése és a lakossági betéti kamatok alacsonyan tartása miatt kimagasló nyereségre, extraprofitra tesznek szert. „Magyarország kormánya elkötelezett az államadósság és a költségvetési hiány csökkentése, valamint a gazdaság növekedése mellett, a rezsicsökkentés társadalmi eredményeit pedig meg kell védenie” - áll a közleményben.