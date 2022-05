Orbán bejelentette a háborús veszélyhelyzetet

A parlament kora délután elfogadta, Novák Katalin köztársasági elnök pedig nem sokkal később alá is írta a 10. alkotmánymódosítást, így Orbán Viktor már be is jelenthette

éjféltől életbe lép a háborús veszélyhelyzet.

Azt mondta, hogy a járvány alatt bevezetett veszélyhelyzethez hasonlóan ez is lehetővé teszi a kormánynak, hogy azonnal reagáljon. Ilyenkor a kormány a rendeleteivel akár a törvényektől is eltérhet, arra is lehetősége van, hogy a mindenkit megillető alapjogokat az általában elfogadhatónál erőteljesebben korlátozza, vagy egyenesen felfüggessze. Orbán az első döntésekről szerdán ad tájékoztatást.

A járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetését a korány éppen ezen a napon szavazta meg, így nem kellett sokat várni, hogy egy másik jogcímen újra rendkívüli állapot legyen. Ahogy arra a TASZ is emlékeztetett, 2020-ban Gulyás Gergely még azt ígérte, „hiába vádol minket a baloldal azzal, hogy a különleges jogrend örökké fog tartani, korábban ér véget, mint a legtöbb európai országban”.

A jogvédő szervezet szerint az újabb különleges jogrenddel a kormány azonban az újabb alaptörvény-módosítással ismét a saját igényeihez igazítja a játékszabályokat. A rendeleti kormányzás pedig még tovább csökkenti a parlament jelentőségét.