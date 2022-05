Elkészült a legrosszabb magyar hírvideó, a végeredmény mégis tökéletes

Felborul egy hajó, benne sok emberrel? Nem rossz, de valljuk be, nem is a legfergetegesebb vicc a világon. A napokban egy kalocsai holtágon rendezett sárkányhajó-párbaj netes közvetítésében az volt a mesteri, hogy előre elárulták, mi lesz a poén, a feszültség az első másfél perc során evezőcsapásról evezőcsapásra fokozódott — és a végén mégis egész más lett a poén, mint bárki is hitte volna. Minden sportközvetítésnek olyannak kellene lennie, mint a 6300.hu mintadarabjának! Íme a perfekt első 1:30, jó izgulást: