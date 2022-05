Több ezer anyag szivárgott ki a hszincsiangi koncentrációs táborokról, ahova az ujgurokat vitték

Vang Ji kínai külügyminiszter a Kína „befeketítését célzó álhírek” tisztázását reméli az ENSZ emberi jogi főbiztosának 6 napos kínai látogatásától. Michelle Bachelet – aki egyébként a volt chilei elnök – az első vezető ENSZ-diplomata, aki 2005 óta Kínába látogatott, de a pekingi kormány kritikusai attól tartanak, hogy a hatóságok „Patyomkin-stílusú túrát” szerveznek neki.

Csakhogy éppen amikor Michelle Bachelet a régió városaiba – Ürümcsibe és Kasgarba – tartott, új sorozatot tettek közzé feltört kínai rendőrségi fényképekből és dokumentumokból, amik bemutatják, hogy a kínai vezetés milyen embertelenül bánik a hszincsiangi ujgur kisebbséggel.

Embertelen koncentrációs táborok

Egy külön honlapon több ezer letartóztatott fotója mellett rendőrségi utasításokról és nyomozati anyagokról szóló dokumentumok is láthatók. A dokumentumok például részletesen leírják, hogyan kell eljárni a szökni próbáló emberekkel (le kell őket lőni). A fotókon látszik, de a belső protokollok is kimondják, hogy a „diákokat” meg kell bilincselni és be kell kötni a szemüket, amikor áthelyezik őket a létesítményeken belül, vagy kórházba viszik őket, az őröknél pedig rendszeresen botok vannak.

A hszincsiangi rendőrség aktáiként emlegetett adathalmaz, amit egy médiakonzorcium (köztük a BBC) tett közzé, 2018-ig nyúlik vissza. Hackerek küldték el az amerikai központú Victims of Communism Memorial Foundation kutatójának, Adrian Zenz német antropológusnak és aktivistának, aki az év elején megosztotta az anyagokat a nemzetközi médiával.