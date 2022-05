Donald Trump megtalálta a megoldást az iskolai tömegmészárlásokra: még több fegyver kéne

"»Nincs megoldás ennek megelőzésére«, mondja az egyetlen nemzet, ahol ez rendszeresen megtörténik" - hirdeti az uvaldei iskolai mészárlás másnapja, szerda reggel óta címlapján talán a világ, de biztosan az Egyesült Államok legszínvonalasabb szatírikus lapja, a The Onion. A szatíra akkor a legjobb, ha már-már megkülönböztethetetlen a valóságtól, Hogy ez most is így legyen, arról maga Donald Trump, az Egyesült Államok egy ciklus után megbukott előző elnöke gondoskodott, aki alig három nappal a legutóbbi, 19 általános iskolás és két tanár életét követelő tömegmészárlás után az amerikai fegyverlobbi legnagyobb szervezete, a Nemzeti Puskaszövetség (NRA) lves dzsemboriján a még több fegyver értékesítésében vélte felfedezni az USA-ban megrázóan rendszeres tömegmészárlások megoldását.

Donald Trump még elnöksége idején az NRA 2019-es éves konferenciáján. Fotó: SAUL LOEB/AFP

"A gonosz létezése világunkbn nem ok a jogkövető polgárok lefegyverzésére. A gonosz létezése a létező legjobb indok a jogkövető polgárok felfegyverzésére" - mondta a Guardian beszámolója szerint. Jegyezzük meg, hogy az USA-ban a fegyvertartásról szóló viták, hiába igyekszik ezt így beállítani a jobb- és a szélsőjobboldal, ezidáig sosem szóltak arról, hogy bárkitől is el kéne kobozni jogszerűen tartott lőfegyverét, legyen az akár egy hatvan töltényes tárkapacitású félautomata gépkarabély, amit még közepesen fejlett hadseregek katonái is megirigyelnének. A fegyvertartás körüli viták lényegében egy kérdésre koncentrálnak: hogy mielőtt valaki fegyvert vásárolna, essen át átvilágításon, hogy legalább a konkrét futóbolondokat és bűnözőket kiszűrhessék. Ilyen átvilágításon most csak és kizárólag akkor kell átesnie valakinek, ha szövetségi engedéllyel fegyvert árusító boltban, például az Egyesült Államok legnagyobb diszkont szupermarketláncában, a Wallmartban vásárolna fegyvert. Ha valaki az USA-ban nagyjából napi rendszerességgel megrendezett fegyverkiállításon, vagy magánszemélytől vásárol fegyvert, nem esik át ilyenen.

Az univerzális átvilágításra vonatkozó javaslatot amúgy a felmérések szerint az amerikaiak 90 százaléka támogatja is, a bevezetését célzó törvényjavaslatok mégis rendre elbuknak. A legutóbb 2012-ben, a connecticuti Newton Sandy Hook általános iskolájában 26 ember, köztük húsz, 6-7 éves kisgyermek életét követelő tömegmészárlás után bukott el a szenátusban.

Trump ettől mit sem zavartatva arról szónokolt, hogy "minden egyes alkalommal, amikor egy zavart, tébolyult személy elkövet egy undok bűncselekményt, akkor társadalmunk egyes tagjai furcsa kísérletet tesznek saját szélsőséges céljaik eléréséért".

Trump, aki ezen az eseményen a kórusnak prédikált, ahogy Amerikában mondanák, újra felvetette sok hülye ötlete tán leghülyébbikét, miszerint az iskolai lövöldözések megelőzésének leghatékonyabb módja a tanárok felfegyverzése volna. Ezen felül előadta azt a tervét is, ami a gyakorlatban tűz esetén halálcsapdává alakítana minden egyes amerikai iskolát: hogy azokba csak egyetlen megerősített bejáraton, fémdetektoros kapukon át lehessen belépni. Az iskolákat emellett erős kerítéssel venné körbe, és fegyveres őrséggel védené.

Uvaldéban amúgy a tömegmészárlást akár a hatóságok is megelőzhették volna, de érthetetlen módon teljesen félreértelmezték a helyzetet, így a diákok segélykérő hívásai ellenére egy órán át nem hatoltak be az osztályterembe, hogy semlegesítsék az ámokfutót