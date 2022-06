Joe Biden fia szexvideókat töltött fel magáról a Pornhubra

Joe Biden amerikai elnök fia, Hunter több tucat videót töltött fel a Pornhub pornóoldalra magáról, amint prostitutáltakkal dug, jelentette a londoni Times. A lap beszámolója szerint ez is kiderült annak a laptopnak az átvizsgálásából, amit Hunter Biden még 2019-ben hagyott el, és ami aztán a 2020-as választási kampányban került elő. A laptopot Biden egy szervizben felejtette ott, a szerviz tulajdonosa pedig bizonyos idő után, szabályzatának megfelelően birtokba vette. A merevlemezen tárolt értesüléseket az FBI-jal osztotta meg, de egy másolat valahogy Rudy Giuliani, Donald Trump tanácsadója és ügyvédje birtokába került, ő pedig lelkesen kezdte róla szivárogtatni a zaftosabb történeteket a New York Postnak, a Fox News trumpista hírtelevíziót birtokló Ruppert Murdoch sajtóbirodalma legalantasabb pletykalapjának, ami különösebb ellenőrzés és bármiféle erkölcsi fenntartás nélkül szokta nyilvánosságra hozni az ilyen információkat.

Hunter Biden, az elnök problémás gyereke 2022. április 18-án a Fehér Házban húsvét alkalmából rendezett tojáskeresésen. Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP

Ennek alapján indult támadás Biden ellen Hunter zavaros ügyei miatt, aki alaposan élt a nagy tekintélyű, Barack Obama mellett alelnökként szolgáló apja révén szerezhető lehetőségekkel, Ukrajnában és Kínában is különböző gyanús üzletekbe keveredve. A botrányok végül nem ártottak Bidennek, legalábbis annyira nem, hogy elveszítse a választást. Az ügyben folytatott hivatalos vizsgálatok szerint Joe Biden nem követett el vétséget, nem élt vissza hatalmával, Hunter csak kihasználta, hogy az apjához közel férkőzni vágyók őt is keresik.

De a laptopon található információk még két évvel később is megalázó helyzetbe tudják hozni az elnököt. Most, ennyi idő elteltével szivárgott ki, hogy a laptopon található információk alapján Hunter Bidennek saját felhasználói fiókja volt a Pornhubon, ahova bárki feltölthet videókat, akár a saját videóit is. Hunter ez utóbbi lehetőséggel élt, a Times szerint több tucatnyi videó tanúsítja, hogy rendszeresen lefilmezte, ahogy prostituáltakkal dug, és a felvételeket meg is osztotta a pornóoldalon. A Times szerint legalább arra figyelt, hogy ő maga ne lehessen felismerhető, de óvatlansága, a laptop elvesztése miatt most így is fény derült rá, hogy ő készítette a felvételeket.

A Daily Mail információi szerint Hunter Biden keresési előzményei arra utalnak, hogy a korábban drog- és alkoholfüggőséggel is küzdő Hunter Biden pornófüggő is lehetett. Böngészési előzményei alapján egy hatnapos időszakban felkeresett 281 weboldal közül 98 pornóoldal volt. A keresési előzményei alapján különösen érdeklődött az özvegypornó iránt, amit különösen pikánssá tesz, hogy bátyja, Beau halála után sógornőjével is ellentmondásos viszonyba keveredett.

A laptopon nem csupán ilyen határozottan kellemetlen, de legalább jogkövetkezmények nélküli információk voltak. Az FBI-hoz is eljuttatott merevlemezen találtak alapján Hunter Biden ellen pénzügyei miatt több eljárás is indult. Nemrég peren kívüli egyezményt kötött kétmillió dollárnyi be nem fizetett adótartozása ügyében, de egy másik, pénzügyeit érintő ügyben még tart a büntetőeljárás, az ügyészség egy delaware-i vádesküdtszéknek mutatja be épp a bizonyítékait, mely azután eldönti, hogy azok alapján indokolt-e vádat emelni ellene.