Pszichedelikus drogokkal segítenék a dolgozók mentális egészségét a cégvezetők

A pszichedelikus drogok orvosi használata egyre jobban terjed a vállalati szektorban. A cégvezetők hallucinogén szerekkel kezelnék az alkalmazottak mentális betegségeit. Világszerte számos klinikán alkalmazzák a ketamint és a varázsgombák hatóanyagát, de már sok vállalatvezető is támogatja a pszichedelikumok használatát céges csapatépítés céljából.

A profitorientált szektorban prioritást élvez a dolgozók teljesítménye, ezért úgy gondolják, hogy a hallucinogén szerek alkalmazása áttörést jelenthet a dolgozók mentális betegségeinek kezelésére. Ennek érdekében többen céges juttatásokkal biztosítanák a szereket dolgozóiknak. A Dr. Brunner’s szappangyártó cég már februárban bevezette a ketamin-terápiát a cég egészségügyi biztosítási csomagjába.

Ennél is népszerűbbek a pszichedelikus csapatépítő programok. A Field Trip Amsterdam gombázós hétvégéket szervez a vállalati szektor különböző rétegeinek. Programjaik között szerepel a csoportos trippeléstől kezdve a magányos, vezetői pozíciók betöltését segítő gombaterápia-csomag, ami a leírás szerint „felfokozott tudatosságot” kínál vállalati vezetőknek.

Persze, ahogyan az irodai ivászat, a trippelés sem kötelező. Többen úgy gondolják, hogy kifejezetten kontraproduktív hatása lehet a vállalati szféra alkalmazottaira, akik hallucinálás közben a realitás mellett az általuk betöltött szerepet vagy a kapitalizmus létjogosultságát is megkérdőjelezhetik. Keith Ferrazzi vállalati coach elmondása alapján volt már arra is példa, hogy a pszichedelikus csapatépítőt követően a felsővezetők azonnal felmondtak.

Több pszichedelikus drogról már bebizonyították, hogy klinikailag alkalmazhatóak a mentális betegségek kezelésére. Ketamint Amerikában és Európa-szerte alkalmaznak depressziós betegeknél. Amszterdamban (és nemsokára már Oregonban is) legális a varázsgombák hatóanyaga, a pszilocibin, amivel a depresszió mellett gyógyszerfüggőséget, szorongást és erős hangulatingadozásokat kezelnek.

2019-ben az Amerikai Gyógyszerfelügyelet (FDA) „terápiás áttörés” státuszba helyezte a pszilocibin használatát, ezzel engedélyezve a gyógyszer alkalmazását súlyos betegségek esetén. A szervezet hamarosan dönt az ecstasy néven ismert pszichedelikum, az MDMA használatáról is a poszttraumás stresszel (PTSD) küzdő betegeknél. (Via The Economist)

A cikket Lénárd Lili írta.