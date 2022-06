Durvul a vita a britek és az EU között Észak-Írország miatt

Közzétette az észak-írországi protokoll módosítására kidolgozott törvénytervezetet a brit kormány. Az Euronews hírösszefoglalója kiemeli: a tervezet szerint a protokoll négy fő területen okoz problémát Észak-Írországban, nehezíti a demokratikus kormányzást, munkaigényes vámeljárásokat tesz kötelezővé, rugalmatlan a szabályozási rendszere, valamint adópolitikai és költségvetési ellentmondásokat tartalmaz.

A törvénytervezet benyújtásának szándékáról már május közepén nyilatkozott Liz Truss külügyminiszer, mondván, a brit kormány továbbra is azt részesíti előnyben, hogy a heves viták forrásává vált protokoll ügyét tárgyalásokon rendezze az EU-val. Ugyanakkor előtte is nyilvánvaló volt, és azóta is az, hogy Észak-Írország státusza a legélesebb viszály forrása az unió és a brit kormány között.

Mint kiderült, az EU a protokoll egyoldalú megváltoztatását a nemzetközi jog megsértésének tekintené, most pedig az Európai Bizottság alelnöke, Maroš Šefčovič úgy reagált, hogy irreális a jegyzőkönyv újratárgyalása. „Nem találtak működőképes alternatív megoldást. Bármilyen újratárgyalás csak további jogbizonytalanságot okozna Észak-Írország lakossága és vállalkozásai számára. Az EU ezért nem tárgyalja újra a protokollt” – idézi Šefčovičot az Euronews cikke.

Liz Truss brit külügyminiszter támadásba lendül (de itt éppen nem az ír miniszterelnökkel szemben) Fotó: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS S/Anadolu Agency via AFP

Liz Truss brit külügyminiszter Twitter-üzenetet tett közzé arról, hogy beszélt Micheál Martin ír miniszterelnökkel, aki tárgyalásokat sürget az Egyesült Királyság és az EU között. „Nem fogadjuk el a brit kormány és egyes miniszterek álláspontját, miszerint az EU rugalmatlan lenne. Egyáltalán nem ez a helyzet. Az unió nagyon is proaktív volt abban a törekvésben, hogy sikerüljön megoldást találni a protokollal kapcsolatos problémákra” – mondta azonban az ír kormányfő.

Az északír protokoll a Brexit-megállapodáshoz fűzött jegyzőkönyv, amely rögzíti, hogy 2021. január 1-jétől Nagy-Britanniára és Észak-Írországra számos esetben eltérő szabályok vonatkoznak többek közt annak érdekében, hogy fenntartsák az ír-északír határ ellenőrzés nélküli átjárhatóságát.