Pénzdíjas hackerversennyel toboroz fiatalokat a magyar kibervédelem

2004-ben egy nap Amerika-szerte fehér óriásplakátokat helyeztek ki, amelyeken annyi állt, hogy (first 10-digit prime found in consecutive digits e).com. Akinek a rejtvény felkeltette az érdeklődését és képes volt lekódolni a problémát (az Euler-szám szomszédos számjegyei közötti első tízjegyű prímszámot kellett megtalálni), az a honlapon egy másik, nehezebb problémával szembesülhetett, majd ha azt az akadályt is vette, máris átment a Google munkaerő-alkalmassági toborzójának első szűrőjén.

Boros Tamás, az NBSZ NKI helyettes szóvivője. Fotó: Kristóf Balázs

Most a Nemzetbiztonsági Szolgálat alá tartozó Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) keres új munkatársakat, és ha ötletességben nem is lőnek olyan magasra, mint 18 éve a Google, igyekeztek rendhagyó formát adni a kampánynak. A European Cyber Security Challenge etikus hackerverseny magyar válogatóján próbálnak jövőbeni munkatársakat találni, így az NKI szervezi a Hungarian Cyber Security Challenge 2022-t. A nyílt kategória mellett két korosztályos kategóriában (16-20, 21-25) is díjakat osztanak, összesen több mint kétmillió forint értékben. A hazai válogatón jól teljesítők bekerülhetnek az NKI gyakornoki programjába, és később akár álláshoz is juthatnak.

A Google virális kampányához mérhető húzás volt, hogy az NKI a sajtótájékoztató tartalmáról semmit nem árult el előre. Mivel a titkosszolgálatok és csatolt részeik szinte soha nem tartanak sajtórendezvényt, és nemrég a teljes intézményrendszer Rogán Antal propagandaminiszter kormányzati portfóliójába került, az esemény iránt elég nagy volt a médiaérdeklődés. Aztán kiderült, hogy csak a versenyhez kapcsolódó témákban lehet kérdezni.

Így nem lehetett tájékozódni például a Külügyminisztérium számítógépes rendszere elleni orosz támadás ügyében indult vizsgálat állásáról és a rendszer állapotáról, vagy hogy a szolgálatok az új vezetők mellé kaptak-e garanciákat arra, hogy nem használják őket politikai célra. Megmutatták viszont Kikit, az NKI kabalaállatát, egy neonzöld polipot, ami akár egy finom utalás is lehet a titkosszolgálatok új, nagyhatalmú urára.