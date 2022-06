Az Európai Tanács tagjelöltté emeli Ukrajnát és Moldovát

„Döntő pillanathoz érkeztünk”, az Európai Tanács (EiT) európai uniós tagjelölti státuszt fog adni Ukrajnának és Moldovának, és egyértelmű jelzést fog küldeni az európai perspektíváról Georgia számára is – jelentette ki Charles Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő EiT elnöke Brüsszelben csütörtökön.

Michel egyben azt is közölte, hogy a tanácskozás azért is fontos, hogy az EU új lendületet adjon az érintett nyugat-balkáni országok uniós csatlakozási folyamatának. Szerinte a Nyugat-Balkán európai perspektívája az európai jövő szempontjából döntő jelentőségű, ezért az unió legfőbb hosszú távú prioritásai között szerepel. Hozzátette, hogy az EU-bővítéssel kapcsolatban most várható döntések történelmi jelentőségűek, azok meghatározzák az európai jövőt, a kontinens stabilitását, biztonságát és jólétét.

Elmondta azt is, hogy a tagállami vezetők tárgyalnak majd Észak-Macedónia és Albánia uniós csatlakozási folyamatának mihamarabbi megkezdéséről is.

Josep Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő szerint az „EU nincs ott, ahol lennie kellene” a Nyugat-Balkán tekintetében, szerinte „az EU-nak európai perspektívát kell biztosítania Albániának és a Észak-Macedóniának, ugyanakkor utóbbi ország esetében Bulgária ellenállása rendkívül elkeserítő”.

Az egyhangú uniós döntéshozatal kritériumának megváltoztatását pedig megfontolandónak nevezte, mert szerinte nem lehet haladni, ha egyetlen ország hónapokon keresztül blokkolja az uniós döntéseket.

„A nyugat-balkáni emberek csaknem húsz éve várnak arra, hogy országuk az Európai Unió tagjává váljon” – ezt már Olaf Scholz német kancellár mondta, aki szerint a nyugat-balkáni országoknak reális lehetőséget kell biztosítani az Európai Unióhoz való csatlakozásra. (MTI)