Orbán úgy tervez, hogy még 2036-ban is pozícióban lesz, kész együttműködni a Mi Hazánkkal

Hétfőn a parlamentben Kálmán Olga először kérdezte képviselőként Orbán Viktort, akivel korábban többször is interjúzott riporterként. Most a DK-s képviselőként csapnivalónak nevezte a kormányzást, majd azt kérdezte, miért nem csökkentik az alapvető élelmiszerek áfáját, mielőtt elszabaduló élelmiszerárak maguk alá temetnék a magyar családokat. Az „ársipkák” pedig semmilyen változást nem hoztak az emberek életében. Orbán azzal kezdte, hogy Kálmán Olgának korábban jobban ment a kérdezés. Erre Kálmán Olga is felidézte a korábbi interjúk emlékeit: „Nekem is vannak emlékeim a múltról, amikor még jobban ment például ellenzéki politikusként kritizálni és különböző ötleteket mondani.”

A miniszterelnök szerint aki közelebb van a háborús zónához, annál magasabb az infláció, ami egész Európát sújtja. A kormány úgy látja, a forgalmi adó csökkentésével csak a kereskedők járnának jól, mert zsebre tennék az összeget, ezért az ársapkákat jobbnak tartják. A miniszterelnök szerint a visszafogottabban kell nyilatkozni a DK programjáról, hiszen a hétvégi időközi választásokon a kormánypártok 66,7 százalékot kaptak.

Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője a miniszterelnök fizetésemelését hozta fel: „Nyilván már ön is egy kicsit meg volt szorulva anyagilag, mint az átlag magyar, hisz 32 év parlament után nincs egy forint megtakarítása sem, az árak is elszabadultak, ezért úgy gondolta, hogy nemes egyszerűséggel megemeli a saját fizetését. Nem 10 százalékkal, nem 20 százalékkal, nem filléreskedik. Megemelte 100 százalékkal. Elhiszem, hogy ön nyugodt, a melós azonban nem az.”

Orbán azt mondta, hogy a miniszterelnöki fizetést nem ő, hanem a parlament határozza meg. „A magam részéről eddig is elfogadtam a parlament döntést, és ezután is el fogom fogadni. Megtiszteltetésnek tartom, hogy ezt a munkát végezhetem.” Szerinte egyébként is kivárta a sorát, mert a parlamenti képviselők bérét hamarabb rendezték. (Egyébként Orbán is parlamenti képviselő.)

2036

Fekete-Győr András, a Momentum frakcióvezetője azt feszegette, hogy a kormány újra nekifutna-e egy olimpiai pályázatnak, miután a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke május végén arról beszélt: Magyarország erkölcsi kötelessége, hogy pályázzon a 2036-os nyári olimpia megrendezésére. „Ma egy gazdasági válság kellős közepén vagyunk, emiatt önök 2000 milliárd forintot vesznek ki az emberek zsebéből. Ez megszorítás. A megemelt árakkal végül az emberekkel fizettetik meg a büntetőadókat. Erre a MOB közli, hogy a 2030-as olimpiát megpályázni erkölcsi kötelesség... a '36-os olimpiát megpályázni erkölcsi kötelesség? Nem inkább a tanárok, az ápolók és a rendőrök fizetésemelése lenne az, miniszterelnök úr?” -mondta Fekete-Győr, akinek a bakijára Orbán egyből lecsapott:

„Szeretnék az ön segítségére sietni. Ugye úgy kell kiszámolni, hogy melyik évben van olimpia, hogy el kell osztani néggyel. Ugye 30-ban nem lesz. Tehát az a vád, hogy mi a 30-as olimpiára pályáznánk azért sem lehetséges, mert tudja, olyan nincsen. Ha esetleg ezen túl még elmélyedne a tárgyban, azt is olvashatná, hogy a 32-es olimpiának is van már rendezője. Tehát 30-ban nincs olimpia, tisztel elnök úr, vegyük sorba. Nincs olimpia, 32-ben már el van ígérve, van rendezője.

Tehát legközelebb majd a 36-osról beszélhetünk. E tekintetben majd szívesen állok a rendelkezésére, ha akkor még ön is itt lesz velem együtt.”

Új kezdet

Érdemes megnézni, mennyire más hangnemet választott Orbán Viktor, amikor a szélsőjobboldali Mi Hazánk elnöke. Toroczkai László került sorra, aki üdvözölte a vármegyék és az ispánok visszahozását, valamint a kaszinókra és a nagy techcégekre kivetett különadókból fedezné a tanárok, ápolók és rendőrök béremelését:

„Ez is egy új kezdet. Kevés olyan ember van, akivel még nem vitatkoztam itt a parlamentben. Tisztelettel köszöntöm közöttük önt most. Keresem a hangom. Majd meglátjuk, hogy lesz. Önök ellenzékben vannak, amit mi tiszteletben tartunk. Egy esetben nem tudjuk majd tiszteletben tartani, ha úgy végzik, mint ahogy az elődpártjuk végezte, és beszaladnak Gyurcsány Ferenc hóna alá szabad demokratikus levegőt szippantani. Abban az esetben sajnos az együttműködés lehetőségei ennek megfelelően korlátozottak lesznek. De addig is éljünk azzal a gyanúperrel, hogy hátha bizonyos kérdésekben értelmesen is tudunk egymással beszélni.” Később is csak annyit jegyzett meg, hogy az oltások kérdésében nem értenek egyet, mert a Mi hazánk oltásellenes, de sem olyan vehemenciával olvasta Toroczkai fejére, mint az korábban az ellenzéki pártokkal tette.