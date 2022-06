Vizsgálja az Elf bart forgalmazó webshopokat a GVH

Két szlovákiai vállakozás, az ELF BAR VAPE - Bensons Europe s.r.o. és a Vaper s.r.o ellen is vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal, mert "feltehetően tisztességtelenül hirdetik a terméket a magyar fogyasztóknak". A GVH szerint weboldalukon "azt a hamis benyomást keltik", hogy a termékek jogszer

en forgalmazhatók.

A valóság ezzel szemben az, hogy Magyarországon tiltott a nikotint tartalmazó, illetve a ikotinmentes, dohányzást immiátló elektronikus eszközők ízesített változatainak forgalmazása és távértékesítése. A GVH szerint ezáltal "tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak" minősülhet az, hogy legálisként hirdetik a termékeiket, mert ezzel megtévesztik vásárlóikat.

A hatóság közleményében azt is megjegyzi, hogy a vizsgálat megindítása még nem jelenti azt, hogy a két cég jogsértést követett el. Ennek bizonyítása az eljárás tárgya, a vizsgálatok lefolytatására három hónapja van a GVH-nak, ezt indokolt esetben kétszer két hónappal meg lehet hosszabbítani.

Az Elf Barral, bár elvben akár ártalomcsökkentésre is alkalmas lehetne, a kereskedelmi gyakorlat alapján a jelek szerint leginkább a fiatalokat célozták meg, köztük azokat is, akik korábban nem is dohányoztak.