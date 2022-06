Egy kávézó teraszán mattrészegen maszturbáló férfit fogtak el Bácsalmáson

Egy kávézónál maszturbált, bicikliket és teherautót lopott, amit meg is rongált az a 41 éves férfi, akit elfogtak a bácsalmási rendőrök - írja a police.hu. Az illető először május 6-án került a rendőrség látóterébe, amikor bejelentést kaptak, hogy az egyik bácsalmási kávézó teraszán egy férfi önkielégítést végez, miközben videótelefonál. Amikor a pincér ezt észrevette, azonnal szólt a főnökének, aki megkérte a férfit, hogy fejezze be, amit csinál, és távozzon. Ennek ellenére a férfi ott maradt, és szidalmazni kezdte a dolgozókat. Amikor kiértek a rendőrök, a mentőt is hívni kellett, mert olyan részeg volt, hogy kórházba kellett vinni. Ebben az ügyben szeméremsértés miatt indult eljárás ellene, másnap gyanúsítottként hallgatták ki.

Az egyik tett helyszíne. Fotó: police.hu

Néhány héttel később ugyanez a férfi egy teherautót lopott el az egyik madarasi telephelyről, amiben benne maradt az indítókulcs. Már öt kilométerre járt, amikor az éppen ott dolgozó tulajdonos mellett elhaladt a teherautóval, ekkor a sértett a nyomába eredt. Nem sokkal messzebb sikerült megállítania a férfit, majd értesítette a rendőröket. A járőrök kiérkezésééig próbálta feltartani a tolvajt, amitől az bedühödött, többször megütötte a tulajdonost, és a teherautó egyik ablakát is betörte.



A rendőrök elfogták és előállították az elkövetőt, akinek ezeken kívül két biciklilopásért is felelnie kell. A nyomozók kezdeményezték a letartóztatását. A szeméremsértés mellett jármű önkényes elvétele, rongálás és kétrendbeli lopás miatt is felelnie kell.