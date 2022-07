Varga Judit megmagyarázná, hogy nem úgy értette a megszorításokat

„Varga Judit kimondta, hogy nagyon nagy megszorítások vannak a költségvetésben” - írtuk korábban a Magyar Narancs cikke alapján, miután kiderült, hogy az igazságügyi miniszter megszorításokról beszélt az Országos Bírói Tanács júniusi ülésén.

Ez nemcsak azért érdekes, mert a kormány mindig a 2010 előtti kormányokkal köti össze a „megszorítás” szót, hanem azért is, mert Varga Mihály pénzügyminiszter épp aznap írt arról, hogy csak „baloldali lapok” riogatnak megszorításokkal.

Cikkünk megjelenése után levelet kaptunk az Igazságügyi Minisztériumtól. Szerintük Varga Judit „a már korábban megfogalmazott, sajtóban megjelent intézkedésekre célzott, ezt a jegyzőkönyv szövege is alátámasztja. A magyar kormány önmagán végzi a legnagyobb spórolást. A kabinet 10 százalékkal csökkentette a minisztériumok költségvetését, ami 2022-ben 581 milliárd forint, jövőre pedig 500 milliárd forint megtakarítást jelent”.

„Az állam önmagán spórol, a magyar embereket azonban a Kormány megvédi a háború káros gazdasági következményeivel szemben. Ezért hoztuk létre a rezsivédelmi és a honvédelmi alapot, valamint ezért vetettünk ki extraprofit-különadót a nagyvállalatokra. A magyar emberek biztonságát, a nyugdíjakat, a családtámogatásokat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést továbbra is meg fogjuk védeni.”

Varga Judit a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Csakhogy a jegyzőkönyv alapján Varga nem a minisztériumok spórolásáról, nem is az emberek megvédéséről beszélt, hanem arról, hogy a szűkös költségvetési mozgástér miatt nem tudnak fizetésemelést adni az igazságügyi alkalmazottaknak. Az alacsony fizetések kérdését Varga vetette fel először napirend előtti felszólalásában: „Tudom, hogy van itt még egy elmaradt feladat, az igazságügyi alkalmazottaknak az illetménye. (...) Itt is igyekszem valamit tenni, bár sajnos azt meg kell, hogy említsem, hogy egy válságos időszak következik Európára, tehát látszik a recessziónak a fellege mindenfelé, a háború és a háborúból fakadó energiaárnövekedés, amely a jövőben is velünk fog élni mind Európában, mind a világban, nyilván befolyásolni fogja a költségvetés mozgásterét.”

Később Barkóczi Balázs, az OBT elnökhelyettese tért vissza a témához azzal, hogy az igazságügyi alkalmazottak alacsony fizetése napi téma a bíróságokon, és mindenképp megoldást kell találni.

Varga egyetértett. „Egyértelmű, én magam is emlékszem még a bírósági fogalmazói létemre, ráadásul a nővérem Budaörsön bíró, tehát napi szinten hallom, hogy tényleg olyan alternatívában gondolkodnak az igazságügyi alkalmazottak, amely, ahogyan a bírói úr is mondta nem is méltó magához az egész hivatásrendhez és erre kényszeríti őket a lét. Én igyekszem a magam részéről.”

„Nyilván nagyon-nagyon nehéz a helyzet” - folytatta, mivel a pénzügyminiszternek „bármiféle folyamatosan költségvetésbe beépülő emelkedő tételnek most nemet kell, hogy mondjon (...)” Szerinte így is érdemes lenne hozzányúlni az aránytalanságokhoz, annak érdekében, hogy a régebb óta pályán levők magasabb fizetést kaphassanak. Azt mondta, külön munkacsoportot fognak felállítani erre, majd visszatért a költségvetésre. Ekkor emlegetett megszorításokat: