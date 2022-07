Megkérdeztük Gulyás Gergelyt, hogy ha most nincs itt a béremelés ideje, akkor miért duplázták meg Orbán fizetését

Szurovecz Illés, a 444 újságírója a Kormányinfón arról kérdezte Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy most is arról beszélt, hogy nem most van itt az ideje béremelésekről beszélni, az elért eredményeket kell megőrizni. Ehhez képest éppen Gulyás nyújtott be törvényjavaslatot Orbán Viktor fizetésének a megduplázásáról.

Gulyás Gergely erre azt mondta, hogy a központi költségvetés szempontjából egy fizetést ki tudnak gazdálkodni, de az sem egy normális állapot, hogy a miniszterelnök lényegesen kevesebbet keres, mint mondjuk egy 5 fős ellenzéki frakció frakcióvezetője.

Arra a felvetésre, hogy mennyire szerencsés türelmet kérni adott esetben jogos béremelési igényeknél is, amikor ez a miniszterelnöknél, akinek nincsenek megélhetési gondjai, ez nem merült fel.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Gulyás azt mondta, a miniszterelnök válaszolt a kérdésre. Valójában mindenkinek a bérét előbb rendezték, csak utána került ő sorra. „Én értem, hogyha önöket ez zavarja, de ettől még, ha európai uniós összehasonlításban megnézik, ha térségi miniszterelnöki jövedelmek között megnézi, akkor a legalacsonyabb volt és még mindig az alacsonyabbak közé tartozik, és azért az mégiscsak furcsa, hogy egy 5 fős ellenzéki, de akár egy nagyobb, kormánypárti frakció vezetője is többet keressen, mint a miniszterelnök” – mondta.

Orbán két forrásból kap fizetést. A kormányfői fizetése 1 507 350 forint volt 2010 óta, ezt emelték fel 3 554 280 forintra (a házelnöki fizetéshez igazítva). De parlamenti képviselőként is van illetménye. A parlamenti képviselők fizetése 2018-ban nagyot ugrott, és azóta is ütemesen emelkedik, most 1,3 millió az alap.