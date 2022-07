Gulyás: Ha az ügyészség leállít egy nyomozást vagy nem talál elég bizonyítékot, a bíró akkor is dönthet vádemelésről

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő dél után elkezdte a Kormányinfót, ahol többek között a 410 forintos euróról, az elszálló árakról és a megszorításokról várhattak kérdéseket.

Gulyás azzal kezdte, hogy a szerdai kormány 10 órás ülést tartott, amin a fő téma a magyar gazdaság és költségvetés helyzete volt. Azt állapították meg, hogy minden pillanatnyi idegesség ellenére a magyar gazdaság fundamentumai stabilak és erősek. A legfrissebb ipari termelés növekedési mértéke 9,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Közel 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon. A bevételek nagy része alultervezettnek fog bizonyulni. A kormány elkötelezett amellett, hogy 2022-ben és 2023-ban is tartsa a költségvetési hiánycélt.

Az árfolyamot az energiaárak, elsősorban a gázár mozgatja, ezért gyengül az euró a dollárral szemben és a forint is. Az egész kiváltó oka a háború, ami miatt Amerika nem gyengül, Ázsia erősödik, Európa pedig a szankciók miatt szenved. Az egész európai gazdaságot elérte az infláció, Magyarország valamivel jobban áll a térség többi országainál, árfolyamot tekintve rosszabbul.

4 fontos területen engedtek Brüsszelnek

A Gulyás azt mondta, négy fontos területen elfogadták az Európai Bizottság álláspontját.

A kormány 15 százalék alá mérsékli az egy ajánlattevős tendereket. A nyomozás elrendeléséről és a folytatásról meg a vádemelésről is a bíróság fog dönteni. Bárki nyomozási bíróhoz fordulhat. Tehát az ügyészség hiába állít le nyomozást vagy mondaná, hogy nincs elég bizonyíték, bírók dönthetnek végül úgy, hogy legyen vádemelés. Jogalkotás előtt társadalmi konzultációra időt kell biztosítani. Magyarországnak az EU-s források jelentős részét a lehető legnagyobb energiafüggetlenség elérésére kell fordítania.

Gulyás azt mondta, ma a mátrai erőműnél öt erőműből három nem működik. Három gázturbinás erőművet terveznek, és meghosszabbítanák Paks 1 üzemidejét is.

A konzervatív költségvetés továbbra is jellemezni fogja a kormányt – ígérte Gulyás, aki szerint sajnos azt látni, hogy magyar baloldali képviselők Európában intenzíven lobbiznak a megállapodás ellen. Gulyás szerint ennek a bizonyítéka az EP szerdai határozata is.

A migrációs helyzet romlott a déli határszakaszon: az előző év azonos időszakához képest 92 százalékkal nőtt az embercsempészet miatt elfogottak száma. A BM határvadászokat fog felvenni, első körben 2200-at, összesen 4000 lesz. (Kérdésre azt is elmondta, hogy a technikai határzárat is fejleszteni kell, hogy ne tudjanak rajta létrával átmászni.)

Ezután jöttek a kérdések. Gulyás elmondta, hogy az éhínség, ami az orosz-ukrán háború következménye, növelni fogja az illegális bevándorlók (vagyis az éhezés elől menekülők) számát.

A Magyar Nemzet kérdésére Gulyás Gergely azt mondta, egyelőre nem látják jelét, hogy spekuláció mozgatná a forint-euró árfolyamot. Arra a kérdésre, hogy hol tartanak az extraprofitadóról szóló egyeztetések, Gulyás azt mondta: „Bevezettük ezeket az adókat.”

Az ATV arról érdeklődött, hogy a kormány mit tesz a forint erősítésére, miután a nagy jegybanki kamatemelés sem erősítette, Gulyás azt mondta: leginkább pillanatnyira a gázár befolyásolja a forintárfolyamot, illetve a szankciók. Gulyás szerint ezekkel szemben keveseket tudunk tenni, az energiafüggőséget mérsékelni kell, illetve meg kell tartani a szigorú költségvetést.

Arra a kérdésre, hogy Navracsics Tibor azt mondta, nem a gyerekvédelmi törvény miatt nem adja oda a pénzt az EU, és Gulyás sem említett ilyesmit. A miniszter most azt mondta: a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított a gyerekvédelmi törvény miatt, és korábban azért nem írták alá a folyósítást, mert lett ez a törvény.

Arról, hogy Orbán találkozik-e Trumppal, azt mondták, ha lesz erről hivatalos értesítés, meg fogják tudni.

Arról, hogy Varga Judit nagyon nagy megszorítást emlegetett, holott állítólag nincs megszorítás. Gulyás elmondta, hogy a megszorítás az államigazgatást érinti, mert a kormány magán kezdi a spórolást, a baloldal szokott megszorítani.

Szentkirályi elmondta, hogy megalakult egy operatív törzs, amit Kovács Zoltán vezet, és augusztus 20. körül megint 4 napos programsorozat lesz, mint tavaly, a 32 perces tűzijáték pedig Európa legnagyobbja lesz.

Arról, hogy államosítják-e az önkormányzati vízszolgáltatókat, Gulyás azt mondta, ilyen törvényjavaslatot nem terveznek benyújtani. De a háború következtében sok vízszolgáltató csődközelbe került, ezért jobb híján többen megkeresték az államot, hogy ne kerüljenek csődbe, ezért átadnák az államnak. Talán valamiféle holding jöhet létre, de egyelőre csak megkeresések vannak. Arról, hogy a rezsicsökkentésre fordított források miatt kerültek-e csődközelbe, Gulyás azt mondta, a rezsicsökkentést sikerült nullszaldósra kihozni, ezért nem kellettek külön források.

Gulyás az Index kérdésére arról beszélt, hogy az EU-s forrásokat azért tartják vissza, hogy a magyar tanárok ne kaphassanak fizetésemelést, de ha megkapjuk a pénzt, megtörténhet a béremelés.

Van-e a kormánynak tennivalója a MOL–INA-ügyben, ha a horvát állam nem tartja be az ítéletet? Be fogják tartani – mondta Gulyás.

Arra a kérdésre, hogy van-e szükség újra napi tájékoztatásra és maszkviselésre a koronavírus-számok növekedésével, Gulyás azt mondta, hogy nincs rá szükség, egyelőre nagyon alacsony számokról van szó.

A józan ész útja

A Heti Tv arról érdeklődött, hogy ki engedélyezte a velencei neonáci fesztivált, erről Gulyás nem tudott mit mondani. Arról is érdeklődött, hogy ugyanaz történik-e itthon, mint Németországban, hogy van egy náci párt a Parlamentben, és negligálják őket. Gulyás azt mondta, a Jobbikkal együttműködik a baloldal, a Mi Hazánkkal pedig tudomása szerint senki.

A Heti Tv azt is megkérdezte, miben különbözik a magyar válasz az európai politikától a recesszió/infláció ellen. Gulyás azt mondta, mi nem támogatjuk a szankciókat, mert Európa behozhatatlan versenyhátrányba kerül, ha tízszer annyiért szerezzük az energiát, mint az amerikaiak. Szeretnénk, ha Európa a józan ész útjára térne vissza, de erre kevés az esély, mert kis ország vagyunk. Bízunk abban, hogy az, amit az energiafüggetlenségért teszünk, az majd segít átvészelni ezt a nehéz időszakot.

Gulyás szerint igaz, hogy van a szomszédban egy háború, de semmilyen adat nem utal arra, hogy Magyarországot elérné a háború. De ha valamelyik NATO-tagországot megtámadják, minden NATO-tagállam a segítségére siet.

Béremelésről beszélni tévedés

A Népszava azt kérdezte, hogy terveznek-e béremelést a közfoglalkoztatottak körében, hiszen most nyújtottak be egy 20 százalékos béremelési igényt. Gulyás szerint egyelőre meg kell védeni, amit elértünk, a cél, hogy folytatódjon a rendszerváltás óta tartó legnagyobb béremelkedés.

Az egészségügyi dolgozók béremeléséről is azt mondta, hogy amíg háború van, amíg naponta változik az energia ára, addig béremelésről beszélni tévedés.

Arra a kérdésre, hogy a Kúria úgy döntött, nem volt törtvénytelen a sztrájk, bocsánatot kérnek-e. Gulyás azt mondta, tiszteletben tartják a Kúria döntését, ha a másodfokú bíróság elnézést kér, a kormány is.

A TV2 kérdéséről, hogy vannak-e olyan vállalatok, amik megpróbálják az extraprofitadót a fogyasztókra hárítani, Gulyás azt mondta, a nagy többség nem tesz ilyet. Hogy ezt honnan veszi, nem tudni.

Arra a kérdésre, hogy a főváros takarékoskodásra hívja fel a városlakókat, Gulyás azt mondta, helyes a takarékoskodás, de a józan ész határain belül. Európa ezt már nem ismeri, amikor oda jutnak, hogy nem kell fürdeni és 40 fokban csak 35 fokig szabad lehűteni a szobát, ezek abszurd dolgok.

A Telex arról kérdezett, hogy a lengyel és a cseh valutával szemben a magyar pénznem hatalmasat romlott az euróhoz képest. Gulyás azt mondta, hogy árfolyamban a forint teljesített a leggyengébben, de a V4-ek közül az infláció itt a legalacsonyabb (bár itt is magas). Gulyás szerint az árfolyamot az államadósság mértéke és az energiafüggőség magyarázza. De az energiaárak az árfolyam miatt is nőnek, ami az inflációt is gerjeszteni fogja. Gulyás azt mondta, igen, de most az inflációt 6 százalékkal mérséklik az árstopok.

Hogyan akarunk békét?

Ha a szankciók károsak, ha a NATO fegyverszállításait Magyarország nem támogatja, mármint nem vesz részt, akkor mi a békére vonatkozó elképzelése a kormánynak, mik az elvárások Ukrajna, Oroszország és az EU felé? Gulyás azt mondta, Oroszország esete egyszerű: nem kellett volna megtámadni Ukrajnát. Ukrajnát megtámadták, az ő politikájukat most nem akarja Gulyás értékelni. Az EU óriási hibát követett el, amikor az energiát is szankcionálta.

De mégis kérdés, hogy ha békét szeretnének, mi a gyakorlati lehetősége azon felül, hogy Ukrajna megadja magát? Gulyás azt mondta, béke a tárgyalóasztaloknál születik, ezt mi támogatjuk. Magyarország a méreténél fogva nem tud sokat tenni. De a Telex említi Kirill pártiárkát, akit a kormány ki tudott menteni az EU-s szankciók alól. Gulyás azt mondta, ő inkább azt emelné ki, hogy sikerül továbbra is orosz olajat szereznünk.

A háború és a válság indokolja a titkosszolgálatok nagyobb támogatását

Arra a kérdésre, hogy mi indokolja a titkosszolgálati költségvetés 30 milliárd forintos emelését, Gulyás azt mondta, a háború és a gazdasági válság is ezt kívánja, azt is mondta: nem új szoftvereket vesznek.

A 24 arról kérdezett, hogy a honvédelmi miniszter a kaszinós érdekeltségét is eladta-e, Gulyás azt mondta, az ő ismeretei szerint így van. De az, hogy az 1,6 milliárdos osztalékot miniszterként vette-e fel, Gulyás azt mondta, ebben sem biztos.

Van-e olyanra példa Európában, mint itt, hogy Áder János volt sajtótitkára lesz a közmédia vezetője? Gulyás ilyesmiről nem tud, de ha megfelel a munkára, a legjobb döntés született.

Mi lesz, ha 430 forint lesz egy euró?

Arra a kérdésre, hogy 430 forintos euróra mi a terv, Gulyás azt mondta, minden a háború következménye, de hogy mi az eltérés oka, arról beszélhetünk. Nálunk az infláció alacsonyabb, mint a visegrádi országokban, mert árstopot vezettünk be. Ha a helyzet nem lesz rosszabb, az nyugtatólag hat majd az árfolyamra is, de a magyar gazdaság alapjai most is stabilak, ezért nem kell kapkodni. Arra a kérdésre, hogy akár 100 ezrekkel drágulhat a külföldi nyaralás, Gulyás azt mondta, ez demagógiaverseny-győztes kérdés, öröklött dolgok miatt nem tudják enyhíteni a hatásokat.

A főváros vezetői üldözik az autósokat

Gulyás Gergely Jakab Péter videójáról azt mondta, önbevallásnak tekinti, ő nincs olyan lesújtó véleménnyel Jakabról és a társairól, mint ő. Gulyás azt is mondta, hogy szerinte autósüldözés zajlik Budapesten, a város vezetése bűnösnek tekinti azokat, akik autóba mernek ülni. Szerinte nincs is koncepció a lezárások mögött, és nem tapasztalta azt, hogy több lenne a kerékpáros Budapesten, ellenben mindenhol dugó van.

Az RTL Híradó arról kérdezte Gulyást, hogy fenntartja-e, hogy nem olyan nagy probléma a gyenge forint, mert a devizahiteleseket már kimentették. Gulyás azt mondta, valóban nagyobb probléma lenne akkor. Ha a forint erősebb lenne, jobb lenne, a legrosszabb az, ha az árfolyamváltozás gyors.

Nagyon stabil

Van-e a kormánynak mozgástere, hogy stabilizálni tudja az árfolyamot? Gulyás megint azt mondta, hogy stabilak a gazdaság alapjai, a kormány a legtöbbet a kiszámítható költségvetési politikájával tudja tenni.

Arról, hogy Nagy Márton miniszter azt mondta, infláció alatti mértékben kellene emelni a béreket, hogy megelőzzék az ár-bér-spirált, Gulyás azt mondta, meg kell őrizni az eddigi eredményeket, de az idei béremelések minden előrejelzés szerint magasabbak lesznek, mint a várható infláció. Ha a háború véget ér, ez a problémánk meg fog szűnni.

A Bizottság nem mondta azt

A bíróságok jogorvoslatot fognak kapni az ügyészség eredményeitől függően. Ez azért van, mert a Bizottság arra jutott, hogy az ügyészség elfogult? Gulyás azt mondta, nem mondtak ilyesmit, csak ezt kérték, a kormány pedig elfogadta a kérést.

Arra a kérdésre, hogy mennyit nőttek a miniszterek fizetése, Gulyás azt mondta, úgy tudja, ketten vannak, akik ötmilliót kapnak.

A kormány nem dolgozik azon, hogy Paks 2-t ne a Roszatom építse meg. Mivel magyar tulajdon, itt termeljük meg és értékesítjük az energiát, ezért ez biztosítja az energiafüggetlenséget függetlenül attól, ki a kivitelező.

Gulyás az erdélyi, megrendezett szavazólap-égetéssel kapcsolatban azt mondta, itt lenne az ideje bocsánatot kérni miatta.

Arra a kérdésre, hogy felmerült-e itthon is a sorkatonai szolgálat visszaállítása, Gulyás elárulta, hogy nem.

Gulyás arról, hogy mennyi ukrán menekült tartózkodik Magyarországon, azt mondta, a kárpátaljai magyarok több 10 ezren, vélhetően 50 ezren is lehetnek, Ukrajna területéről érkezett ukránok pedig kevesebben, de 10 ezer fölött lehetnek.

Arról, hogy a csokosok közül mennyien nem teljesítették a vállalt gyerekszámot, Gulyás azt mondta, utána kell nézni, de mivel 10 év van a teljesítésre, még sokáig nem lehet pontosan megmondani.

Egyetlen kormány sem tesz ennyit a lakosságért

Szurovecz Illés a 444-től azt mondta, Gulyás a béremelésről azt mondta, az eredményeket kell megőrizni, ehhez képest ő nyújtotta be Orbán fizetésemelését. Gulyás azt mondta, egy ember fizetése nem olyan megterhelő, de nem szerencsés, hogy a miniszterek vagy a frakcióvezetők többet keresnek a miniszterelnöknél. Arra a kérdésre, hogy ez mennyire rossz üzenet, Gulyás azt mondta, mindenki más fizetését előbb rendezték, ráadásul a térségben Orbán fizetése a legalacsonyabb volt.

Ha fizetésemelésekre nincs pénz, mi indokolja a kormányzati kommunikációra szánt összeg 26,5 milliárd forintos emelését. Gulyás szerint egy háborús helyzetben vitán felül áll, hogy tájékoztatni kell a lakosságot.

Gulyás többször említette, hogy a magyar infláció alacsonyabb a régiós inflációnál, de az élelmiszerár-drágulás a harmadik legnagyobb az EU-ban. Gulyás erről azt mondta, mindent megtesznek a rezsicsökkentés, a családtámogatás, a munkahelyek védelméért. Európában nincs még egy ilyen kormány, egyetlen kormány sem tesz annyit, hogy a saját állampolgárait megvédje, mint a miénk. Az élelmiszerárakról azt mondta, ahol az importtartalom magas, ott magasabb az infláció.

A 444 utolsó kérdése, hogy Orbán Viktor elfogadja-e Zelenszkij meghívását, Gulyás azt mondta, nem született erről döntés, hogy a miniszterelnök Kijevbe utazzon.