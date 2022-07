Nem gondolja sokáig tarthatónak 480-as benzint a MOL vezérigazgatója

Megkérdezték Hernádi Zsolt MOL-vezért az ATV-n, hogy meddig tartható még a benzin 480 forintos árkorlátozása, amire azt mondta, messze túl vagyunk ezen a ponton, itt már „picit elkezdtünk hazardírozni”, hiszen Magyarországon fogyasztásnövekedés van, és a 480 forintos ár az importot megszünteti Magyarországon. Ez egy olyan probléma, amit még egyszer végig kell gondolni.

Hernádi Zsolt Fotó: Németh Dániel/444

Hernádi Zsolt szerint az árszabályozás következménye előbb-utóbb hiány lesz. Reméli, hogy 50 liternél nem kell lejjebb vinni a limitet, de úgy látja, rendkívül veszélyes időszakban vagyunk, mivel a hazai üzemanyagfogyasztás az ársapka következtében növekszik, az üzemanyagimport pedig gyakorlatilag leállt. Miközben csökken az Európába tartó orosz olajexport, az ukrán finomító-kapacitás megsemmisült, leállt az OMV schechati finomítója is.

A százhalombattai finomítóban augusztusban részleges karbantartás kezdődik, vagyis a finomító 65 százaléka állni fog. A Mol pozsonyi finomítója most is áll, és csak július 20-án indul újra. Szerinte piaci szempontból előbb-utóbb meg kell szüntetni az ársapkát, mert a 480 forintos ár mellett nem jön be az import Magyarországra, azt adják el, amit itthon megtermelnek. A kormány legutóbb októberig hosszabbította meg a benzin árstopját.