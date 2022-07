Megírta a minisztérium, hogy miért vacsorázott Palkovics László hétfőn Mészáros Lőrinc egyik fontos emberével

„Miután az élőben közvetített történteken nem sikerült fogást találni, a baloldali sajtó már az asztaltársaságba belekötve habosítja tovább a semmit" - írja a Technológiai és Ipari Minisztérium a kedd este közzétett Facebook-bejegyzésben.

Palkovics László ipari és technológiai miniszter a kata-törvény elleni tüntetés alatt a 21 nevű étteremben ücsörgött, amikor Gelencsér Ferenc Momentum-elnök és egy Wolt-futár odament elbeszélgetni vele. Az akció mellett kevés figyelem jutott az asztaltársaságra: ott volt Vitézy Dávid közlekedésért felelős államtitkár és Sárváry István is, Mészáros Lőrinc cégének, a V-Híd Zrt. vezérigazgatója.

A bejegyzés szerint a miniszter eredményes munkavégzéséhez elengedhetetlen, hogy a tárcája hatáskörébe tartozó ágazatok meghatározó vállalataival állandó kapcsolatot tartson, helyzetükkel, kihívásaikkal tisztában legyen, gyakorlati tapasztalataikat a jogalkotásban, stratégiai tervezésben figyelembe vegye.

„Másban minden célját tévesztett rágalom ellenére sem tudná, hiszen a vasúti beruházások állami megrendelése nem a Technológiai és Ipari Minisztérium feladata. A tárca ezzel szemben valóban érdekelt a már futó beruházások, köztük a V-Híd közreműködésével megvalósuló kiemelt fejlesztések, a Budapest-Belgrád és az azzal szorosan összefüggő Szeged-Röszke korszerűsítések sikeres végrehajtásában" - írják.

Azt is írják, hogy Palkovics korábban egyeztetett az Audi, a Mercedes, a Rheinmetall vagy az Airbus képviselőivel is, így vélhetően a jövőben is alkalmat fog találni a jelentős iparági szereplőkkel, fontos vállalati partnerekkel való egyeztetésekre, „a baloldal rosszallása ellenére még akkor is, ha a résztvevők csak az esti órákban, vacsora mellett tudnak egy asztalhoz ülni."