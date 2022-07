Óriási lenne az igény a napelemekre, de a kormány nem küldi a pénzt a nyertes pályázóknak

Nehéz helyzetbe kerültek azok, akik indultak, sőt nyertek a kormány napelem-telepítési pályázatán – vagyis állami támogatást kaphatnának arra, hogy napelemeket rakjanak a házuk tetejére. Azután ugyanis, hogy a kormány bejelentette a rezsicsökkentés csökkentését, vagyis azt, hogy az „átlagfogyasztás” felett piaci áron kell megvenniük az energiát a fogyasztóknak, nagyon jól jönne a nyerteseknek, ha már rakhatnák is a napelemeket, sőt, a kormány múlt heti bejelentése óta óriásira nőtt a kereslet ezek iránt.

A Hvg.hu cikke szerint viszont az állam hiába hirdetett nyerteseket a pályázatokban, a pénzt nem kezdte el folyósítani. A forint árfolyamának esése és a növekvő infláció miatt pedig már akkor is kevesebbre lenne elég az állami támogatás, ha azt kézhez kaphatnák a nyertesek.

Februárban zárult le a pályázat, amelyben 2,9 millió forint támogatást kaphatott az, aki napelemrendszert akar kiépíteni, 9,4 milliót, ha akkumulátorokkal is kiegészítette volna a rendszert, és elektromos fűtésre váltott volna, és 11,55 milliót, ha egy hőszivattyút is üzembe akart helyezni. Erre 200 milliárd forintot szánt a kormány, a választások előtt nem sokkal pedig bejelentette, hogy lazít az elbírálási pontrendszeren, nem élvez például előnyt az, akinek több gyereke van, végül nyerteseket is hirdetett.

A választások óta viszont nem történt semmi. A pályázatok ügyében amúgy sok minden történt, folyamatosan gyengül a forint és nő az infláció, egyre följebb tolva a napelemek árát, azzal pedig, hogy a kormány végül nem védi tovább mindenki rezsijét, hiába ígérte ezt a kampányban, most sok fogyasztónak jönne jól, ha nem az MVM-től kellene vennie az áramot.

Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP

A nyertesek a rezsicsökkentés csökkentése előtt is türelmetlenek voltak, a Magyar Hang májusi cikke szerint nem sokkal a választások után néhányan elkezdték a pályázatokat intéző cégeket hívni, akik közölték, hogy semmit sem tudnak, érdemes lenne az Innovációs és Technológiai Minisztériumot keresni. De az ITM ügyfélszolgálatán, bármennyit is várakoztak a pályázók, nem vették föl a telefont.

Azóta az ITM meg is szűnt, helyette lett Technológiai és Ipari Minisztérium, amely szintén nem közöl semmit a pályázatokról. A napelemekkel foglalkozó cégeknél a kormány rezsicsökkentéses bejelentése óta égnek a vonalak. Sokan úgy vannak vele, hogy pályázat nélkül, teljesen önerőből is kifizetnék a telepítést. A sosem látott kereslet azt is jelenti, hogy a napelemekkel foglalkozó cégeknél megnövekedhet az ajánlatadási és szerződési idő. Egyelőre van raktáron elég panel, úgyhogy a két-három, esetenként 4 hónapos engedélyezési idő után néhány nap alatt föl lehet szerelni az elemeket. A Hvg-nek nyilatkozó cégvezető szerint azonban a megnövekedett kereslet miatt az áramszolgáltatói ügyintézés le fog lassulni, így hosszabb lesz a kivitelezési idő.

Így járhat az, aki várja az elnyert állami támogatást, ami ráadásul jóval kevesebbre lenne elég, mint amikor januárban-februárban leadta a pályázatát. Sokan attól tartanak, ha várnak az állami pénzre, lemaradnak a lehetőségről, hogy időben beköttessék a napelemeiket, és fizethetik a horribilis rezsiszámlát. A Hvg-nek nyilatkozó napelemes cég vezetője szerint a pályázattal a teljes átfutási idő 6 és 18 hónap között lehet.