Lázár elismerte, azért módosították a katát, mert az államnak tartalékot kell képeznie, és ezt tanácsolja az embereknek is

„Sajnos rákényszerültünk, hogy bizonyos kapukat bezárjunk, ilyen volt a kata kedvezményes adózás is. A pénzre most máshol van szükség. Tartalékot kell képezni, átcsoportosítani a háborús védekezésre, a rezsicsökkentés megvédésére, sőt, ősszel várhatóan a Covid is visszajön, erre is fel kell készülnünk” - mondta Lázár János építési és beruházási miniszter a Rádió 7 adásában, amiről a promenad24.hu számolt be.

Szerinte „a bajban határozott döntésre van szükség, még akkor is, ha ez sokaknak fáj, keserű pirulát jelent. Természetesen ezzel együtt gondolkodunk azon, hogyan lehet segíteni azoknak, akik más adózási formára szorulnak”. Lázár fontosnak tartja, hogy az állam, az önkormányzatok és a családok is takarékoskodjanak, képezzenek tartalékot.

Fideszes politikusok mostanáig nem mondták ki ennyire egyértelműen, hogy a katás adózást a költségvetés szűkössége miatt kellett átalakítani. Indoklásként inkább azt hozták fel, hogy sokan bújtatott foglalkoztatásra használták ezt az adónemet, sőt, Hollik István, a kormánypártok kommunikációs igazgatója először azt sem tudta egyértelműen megmondani, várnak-e többletbevételt az átalakítástól. Gulyás Gergely miniszter később 50-300 milliárdos pluszról beszélt.

Lázár is elmondta, hogy ügyvédek, orvosok is használták a katát, pedig nem nekik találták ki. „A kedvezményt annak kell fenntartani, aki valóban megérdemli. Aki olyan fizetéssel, olyan jövedelemmel rendelkezik, ami terhelhető, arra kérjük, válasszon másik adózási formát.”

Lázár szerint ezzel együtt rossz irány, „ha valaki a katázókra úgy tekint, mint akik visszaéltek vagy csaltak az adózásban. Ezt a kaput az állam nyitotta meg, a könnyített adózással 455 ezren éltek, de sajnos nem tudjuk tovább fenntartani. Ezek a lehetőségek elfogytak, ezek a kapuk bezárultak, mert a pénzt máshová kell biztosítanunk, tartalékot kell képeznünk. Azoktól, akik úgy érzik, hogy az éven belüli változás túlzottan megterhelő, országgyűlési képviselőként elnézést kérek”.

Az új szabályozás szerint a jövőben csak magánszemélyeknek számlázó vállalkozók adózhatnak katás formában. Ez rengeteg embert érint, akik eddig több cégnek dolgoztak különböző projektekben.

Lázár János Fotó: Németh Dániel/444

Lázár szerint a rezsicsökkentést azért kell átalakítani, mert hétről hétre romlanak a külső politikai és gazdasági kilátások. Szerinte a régi árak mellett korlátlanul fenntartható lett volna az eddigi kedvezmény.

Úgy becsüli, a hódmezővásárhe0lyi-makói térségben, ahol egyéni parlamenti mandátumot nyert, az emberek 15-20 százalékát érintheti az áremelkedés. Akik valamivel az átlag felett fogyasztanak, szerinte még mindig korrekt árat fognak fizetni.

Arra kérte az embereket, hogy akinek van lehetősége, tegyen lépéseket áram- és gázfüggőségének csökkentésére. Lázárnak miniszterként most az a feladata, hogy felülvizsgálja az állami beruházásokat, csökkentse a többletköltségeket, és elhalassza, amit lehet. Szerinte a következő időszakban kevesebből többet kell fejleszteni, jobban megfontolva.

A minisztérium szeptember végéig fogja benyújtani az állami beruházások rendjéről szóló törvényjavaslatot, ami szerinte új világot fog teremteni az állami, önkormányzati beruházásoknál. Új beszerzési, pályáztatási, tervezési és elszámolási rendszerrel készülnek.