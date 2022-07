Quadballra nevezik át a kviddicset

Quadballra változtatják a valódi sportágként működő kviddics nevét, amit a Harry Potter-filmekből ismert, seprűnyélen röpködős labda(?)játék ihletett.

Decemberben a sportág két fő irányító testülete, a US Quidditch és a Major League Quidditch közölte, hogy a névváltoztatást a "szponzorációs és közvetítési lehetőségek" miatt fontolgatják. Ezek azért maradtak el, mert a Harry Potter-filmsorozatot gyártó Warner Bros birtokolja a sportág jelenlegi nevének szerzői jogait.

Kedden azonban a sportág egy másik irányító testülete, a Nemzetközi Kviddicsszövetség J.K Rowling "transzellenes megnyilvánulásait" hozta fel a névváltoztatás indokaként. A Harry Potter könyvek íróját transzfóbiával vádolták, amit ő tagad.

„Megpróbáltuk világossá tenni, hogy mindkét okról szó van" - mondta Jack McGovern, a US Quidditch és a Major League Quidditch szóvivője a New York Timesnak. „Nem állt szándékunkban értékítéletet mondani arról, hogy melyik ok fontosabb a másiknál."

A szóvivő szerint a sportág Rowlinggal való kapcsolata problémát okozott az új játékosok toborzásában.

Fotó: MICHAEL MATTHEY/dpa Picture-Alliance via AFP

A Major League Quidditch és az US Quidditch ezentúl Major League Quadball, illetve US Quadball nevet viseli majd. A Nemzetközi Kviddics Szövetség várhatóan a közeljövőben változtatja meg a nevét.

„Kevesebb mint 20 év alatt sportágunk néhány tucat vidéki vermonti egyetemi hallgatóból globális jelenséggé nőtte ki magát, több ezer játékossal, félprofi ligákkal és nemzetközi bajnokságokkal" - mondta Mary Kimball, a US Quadball ügyvezető igazgatója egy nyilatkozatban.

A sportág új neve a pályán lévő labdák és a játékosok pozícióinak számára utal. A játékot 2005-ben adaptálták valós sportággá, és elég gyorsan elterjedt az amerikai egyetemi kampuszokon. Ma már 40 országban 600 csapat van. (The Guardian)