Egy nemzeti, sőt európai ambícióikat dédelgető pártvezető gondolatai a fajkeveredésről

Csak most érkeznek a reakciók arra, hogy Orbán Viktor szombaton Tusnádfürdőn az európai „fajkeveredésről” kezdett beszélni: „Az internacionalista baloldalnak van egy csele, egy ideológiai cselvetése: az az állítás, az az állításuk, hogy Európában eleve kevert fajú népek élnek. Ez egy történelmi és szemantikai szemfényvesztés, mert összekever különböző dolgokat. Ugyanis van az a világ, ahol az európai népek összekeverednek az Európán kívül érkezőkkel. Na, az kevert fajú világ. És vagyunk mi, ahol Európán belül élő népek keverednek össze egymással: mozognak, munkát vállalnak, meg átköltöznek. Ezért például a Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevert fajúak, hanem egész egyszerűen a saját európai otthonában élő népeknek vagyunk a keveréke. És amikor szerencsés a csillagállás, és jó a széljárás, akkor ezek a népek ráadásul egy ilyen hungaro-pannon mártásban össze is olvadnak, egy saját, új európai kultúrát hozva létre. Ezért harcoltunk mindig. Egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert fajúvá válni, ezért harcoltunk Nándorfehérvárnál, ezért állítottuk meg a törököt Bécsnél, és ha jól gondolom, akkor ezért állították meg a franciák még a régi időkben Poitiers-nél az arabokat.”

Orbán Viktor tusványosi előadása a narkósokról, a fajkeveredésről és a nyugati civilizáció 2030-as bukásáról Fotó: Németh Dániel/444

Az elmúlt 80 évben épeszű európai politikus nem nagyon vitatta, hogy a ma élő emberek egyetlen faj, a homo sapiens tagjai. Előtte persze volt valaki, aki máshogy gondolta és nagyon tartott a fajkeveredéstől. És erről még akár a magyar lapoknak is nyilatkozott.

1931 februárjában a Pesti Napló riportere, Rab Gusztáv kiutazott a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP) müncheni tömeggyűlésére, ahol elfogadták a nácik 25 pontos pártprogramját. Ekkor Hitler pártja már a második legnagyobb politikai erő volt a Reichstagban. A program több pontja is arról szól, hogy a nem német vérűeket meg kell fosztani az állampolgárságuktól, és meg kell akadályozni a további bevándorlásukat.

Adolf Hitler 1931-ben Fotó: Roger-Viollet via AFP

A Pesti Napló megkérdezte Hitlertől, hogy mit jelent tulajdonképp ez a fajtisztaság és valóban ragaszkodik-e még mindig a nemzeti szocialisták pártja a pártprogramnak ehhez a pontjához. A nemzeti, sőt európai ambícióikat dédelgető pártvezető ezt válaszolta:

„Küzdök a fajkeveredés ellen, mert minden fajkeveredés szükségképpen előbb vagy utóbb a keverékfaj pusztulásához vezet. Nagy veszélynek tartom, hogy az elvakult mai ember egyre jobban áttöri a faji határokat és ezzel elveszti egyéniségének legértékesebb részét. Egy egységes embertípus felé rohan így az emberiség; ez a típus a világboldogító bolondok ideálja manapság. A káros folyamat azonban az összes ideálokat száműzné a világból, egy nagy embercsorda jönne létre s csorda állatot lehet tetszés szerint keverni, de a kultúrát megalapító és továbbfejlesztő embert keverni soha sem lehet, mert ezzel befejezetté válna az emberiség hivatása. Mindenki, aki nem akarja, hogy bekövetkezzék ez a szörnyűség, kénytelen arra a meggyőződésre jutni, hogy legelsősorban a germán államok feladata: megakadályozni a további elfattyúsodást (Bastardierung!). A mai gyöngék generációja természetesen rögtön ordítani fog ez ellen és elpanaszolja, hogy az elfattyúsodás germán részről való megakadályozása a legszentebb emberi jogokba való beavatkozás. Ezeknek nincs igazuk! Csak egyetlen szent emberi jog van és egyetlen szent kötelesség: gondoskodni kell arról, hogy a vér tisztán maradjon és lehetőség adassék a nemesebb emberiségnek a további fejlődésre.”

Hitler két évvel később került hatalomra, majd a programpontokat 1935-ben iktatták törvénybe Nürnbergben. A nürnbergi törvények többek között a zsidókat nem vallási hovatartozás, hanem faji antiszemitizmus alapján definiálták, és kimondták, hogy csak „német vagy rokon vérből származó” személyek lehettek német állampolgárok. Ezen kívül megtiltották a házasságkötést a zsidók és a nem zsidó németek között, és bűncselekménnyé nyilvánították a köztük lévő nemi kapcsolatot is. Az ilyen kapcsolatokat „fajgyalázásnak” minősítették.



Orbán a tusványosi beszédében a gázkamrákra is tett egy vicceskedő utalást: „Itt van például az Európai Unió bizottságának legújabb javaslata, ami azt mondja, hogy mindenkinek csökkentenie kell kötelezően 15 százalékkal a gázfogyasztását. Nem látom, hogy hogy’ kényszerítik ki, bár erre van német know how – régebbről, úgy értem.” A kiszólások miatt a haláltáborok túlélőit képviselő Nemzetközi Auschwitz Bizottság felszólította Karl Nehammer osztrák kancellárt, aki csütörtökön fogadja Orbánt, hogy tegye egyértelművé a magyar miniszterelnök számára: Európában nincs jövője.