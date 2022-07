Orbán: Brüsszel újabb lépést tett a háborús gazdaság irányába

„Aggasztó hírek Brüsszelből. Mai döntésével Brüsszel újabb lépést tett a háborús gazdaság irányába. Bonyolult idők jönnek, de egy biztos: Magyarországon a rezsicsökkentés marad!” – írták ki Orbán Viktor Facebook-oldalára.

Fotó: Németh Dániel/444

Az EU tagállamainak energetikai miniszterei elfogadták a gáztakarékoskodási rendeletet: a 27 ország politikusai közül csak a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter szavazott nemmel, de mivel ebben az esetben elég volt a minősített többség a döntéshez, a magyar ellenszavazat nem tudta megakadályozni a javaslat elfogadását.

A hétfőn elfogadott iránymutatás szerint a tagállamoknak arra kell törekedniük, hogy augusztus 1-től március 31-ig 15 százalékkal csökkentsék földgáz-felhasználásukat az elmúlt 5 év átlagához képest.

A spórolásra az orosz szállítások bizonytalansága miatt van szükség. Oroszország ugyanis jóval kevesebb gázt ad el az EU-s országoknak, mint amennyire leszerződött, és lehetséges, hogy teljesen leállítja az európai szállításait a fűtési idény kezdetére. A Gazprom technikai problémákra hivatkozik, de az európai politikusoknak meggyőződésük, hogy ez bosszú Ukrajna felfegyverzése és a gazdasági szankciók miatt.

A rendelet nyomán az EU-ban kötelező spórolást is el lehet rendelni. Az eredeti bizottsági javaslat arról szól volna, hogy ezt a Bizottság a saját hatáskörében is megtehetné, de ezt a tagállamok többsége nem akarta. Úgyhogy a kötelező spórolás elrendeléséhez a tagállamok minősített többségének egyetértése kell majd. A magyar kormány ezt is ellenezte, mert semmilyen kötelező spórolással nem ért egyet.