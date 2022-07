Rogán barátjának érdekeltségéhez került egy egész épület a Belvárosban

Már Rogán Antal grúz barátjának, Shabtai Michaelinek az érdekeltségéhez tartozik egy teljes épület a belvárosi Bástya utcában, a főváros egyik legértékesebb részén, írja a 24.hu. Az ingatlanegyüttest a Szentgyörgyvölgyi Péter vezette belvárosi önkormányzat tavaly decemberben adta el, amikor egy összesen mintegy 1,3 milliárd forint értékű ingatlanportfóliótól vált meg a kerület.

A Bástya utca 18. szám alatti épület vevője akkor még nem a grúz üzletember volt, hanem a Safe-Gate Kft. (és a PSM Technology Zrt.). A 2020-ban alapított Safe-Gate sokáig egy ürömi nőé volt, a vállalkozás az első évben ugyanis 34 millió, majd 14 millió forintos veszteséget termelt. A lap érdeklődött a nőnél, hogy miért vásárolta meg az ingatlant közel 183 millió forintért, de nem kaptak választ. A testületi előterjesztésből az derül ki, hogy a Bástya utcai ingatlanra kizárólag a Safe-Gate–PSM páros váltotta ki a befektetői tájékoztatót, és a korábban megállapított minimális vételárat ajánlották meg, azaz 182 millió 655 ezer forintot.

Az ingatlan rossz állapotban van, ezért a közel egymillió forintos négyzetméterár soknak tűnhet. A kép árnyaltabb lesz, ha ott esetleg ingatlanfejlesztés kezdődik a jövőben, elvégre a Bástya utca a Belváros egyik legértékesebb része.

A cégadatok szerint Shabtai Michaeli csak pár hete, júniusban lett résztulajdonosa a Safe-Gate-nek, az ürömi nő pedig ma már nincs is jelen a vállalkozásban. Shabtai Michaeli grúz vállalkozó is szerepelt az Indexnek abban a videójában, amelyben Rogán Antal és Habony Árpád egy Aulich utcai irodába érkeznek megbeszélésre. Mára a Pesti Hírlap, a Jazzy és a Klasszik Rádió is az üzletember érdekeltségébe tartozik.

Az épületre bontási engedélyt kértek, ami előtt egyetlen akadály van: hosszú évek óta kerületi védettség alatt áll, ami jelen esetben utcaképi védelmet jelent, így bármilyen belső épületrész bontása esetén is az utcai homlokzat megtartandó lenne. De ez is könnyen kijátszható, ha a tulajdonos kérheti a védelem megszüntetését, és ha megszerzi a kerületi városfejlesztési bizottság állásfoglalását, valamint legalább egy olyan szakvéleményt felmutat, ami bizonyítja, hogy az épület annyira károsodott, hogy a renováció költségét nem lehet kigazdálkodni.

A ház az 1900-as évek elején bordélyházként működött, ahol Csáth Géza és Kosztolányi Árpád (Dezső apja) is megfordult.

A Belvárosban már bő másfél évtizede rendszeresek a hasonló ingatlanmutyik, melyek még Rogán Antal polgármestersége idején kezdődtek. Ekkor dolgozták ki azt a modellt is, amelyre hivatkozva Rogán és utódja, Szentgyörgyvölgyi Péter mindig állíthatják, hogy az üzletek a - saját maguk által hozott - szabályoknak megfelelően, ám a szerencsés beruházóknak gyakran hatalmas profitot garantálva zajlottak. Ilyen ügylet keretében jutott veszettül jó áron belvárosi ingatlanokhoz Schadl György is.