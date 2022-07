74 év után megoldották Ausztrália legrejtélyesebb ügyét, a „somertoni férfi” esetét

Kutatók azt állítják, megoldották Ausztrália egyik legrejtélyesebb esetét, és azonosították a „somertoni férfit”, akit 1948-ban holtan találtak a dél-ausztráliai Adelaide város Somerton nevű tengerparti részén.

Az ügy már 74 éve tartja lázban az ausztrál közvéleményt, számos összeesküvés-elmélet is szövődött az ez idáig azonosítatlan halott köré, aki egyes elméletek szerint kém volt, mások szerint egy elhagyott szerelmes, aki véget vetett az életének. Hogy miért és hogyan halt meg, azt még mindig nem tudni, de a kutatók szerint a férfit Carl Webbnek hívták, 43 éves volt, és villamosmérnökként dolgozott Melbourne-ben.

A somertoni férfi esete nem véletlenül foglalkoztatta annyira az ausztrálok képzeletét, az ügy ugyanis kezdettől nagyon rejtélyes volt. A férfit a somertoni tengerpart falának görnyedve találták holtan, de semmi sem volt nála, ami alapján azonosítani lehetett volna. Nem voltak nála iratok, pénztárca, sőt, még az öltönyének és ingének céduláit is kivágták, így azt se lehetett tudni, hol vette a ruháit.

Egy dolgot viszont találtak nála, amit senki sem értett: egy darab papír volt a nadrágja zsebébe varrva, rajta egy perzsa nyelvű szöveg: Tamám Shud, vagyis bevégeztetett.

A somertoni férfi holtteste Fotó: Wikipedia

Mint kiderült, ez a 12. századi perzsa költő, Omár Kháyyám Rubáiyát című kötetének utolsó, kitépett oldala. Ez alapján a somertoni férfi rejtélyét Tamám Shud-ügyként is nevezik. Nem sokkal azután, hogy megtalálták a férfit, a helyi vasútállomáson találtak egy aktatáskát, amiről azt gondolták, hogy a halotthoz tartozik, és megtalálták a környéken a Rubáiyat kötetét, aminek az utolsó lapja ki volt tépve, a könyv hátuljára pedig latin betűs, de értelmetlen szöveg volt írva. Ez volt később az alapja annak az elméletnek, mely szerint a férfi orosz vagy amerikai kém lehetett, a táskájában pedig titkos kódokat szállított. A könyvben egy telefonszám is volt, ami állítólag egy Jo Thompson nevű fiatal ápolónőhöz tartozott, aki 5 percre lakott onnan, ahol a férfit megtalálták. A nő és fia, a balett-táncos Robin Thompson is különböző elméletek középpontjába került.

A rendőrség nem tudta pontosan megállapítani a férfi halálának okát, de az volt az elméletük, hogy megmérgezték vagy megmérgezte saját magát. Mindenesetre, miután nem sikerült azonosítani, névtelen sírba temették Adelaide-ben. Előtte viszont még készítettek róla gipszből egy halotti maszkot.

Ez a maszk, pontosabban egy abba ragadt hajszál vezette a kutatókat most a rejtély megoldására. Derek Abbot, az adelaide-i egyetem fizikus professzora 2009 óta próbálta megoldani a somertoni férfi rejtélyét. Először a Rubáyiat-ba írt kód megfejtésével próbálkozott, majd próbált felkutatni olyan embereket, akiknek bizonyos elméletek szerint közük lehetett az eltűnt férfihez. Mellékszál, de így találkozott a feleségével, Robin Thompson lányával is. 2017-ben jutott arra, hogy mégiscsak a DNS lesz a megoldás, és Colleen Fitzpatrick amerikai genealógussal elkezdték vizsgálni a gipszlenyomatban talált hajszálat.

Tavaly az ausztrál hatóságok exhumálták is az ismeretlen férfit, újabb DNS mintákat nyerve. Ez alapján próbáltak a nyilvánosan elérhető családfakutató adatbázisok alapján egy családfát felvázolni, és szűkíteni a keresést olyanokra, akikre illett a somertoni férfi leírása, és akiknek nincs elérhető halotti anyakönyvi kivonatuk, vagyis nem tudni semmit a halálukról. Így találtak rá Carl Webbre.

A rejtélyes "kód" Fotó: Wikipedia

Webbről nem sokat tudni azon kívül, hogy 1905-ben született, villamosmérnök volt, és Melbourne-ben élt. De akkor mit keresett Adelaide-ben? Abbott szerint vannak elérhető adatok arról, hogy nem sokkal halála előtt Webb házassága megromlott, a felesége pedig Adelaide környékére költözött. Vagyis lehet, hogy az elhagyott szerelmesről szóló elméletekben van az igazság. A férfi azonosítása mindenesetre sok eddigi elméletet megdöntött, köztük Abbott sajátját is, miszerint a felesége a halott férfi és Jo Thompson unokája lehet. Arról viszont még mindig nem tudni túl sokat, hogy miért volt ott, ahol megtalálták, hogy hogyan halt meg, hogy önkezével vetett-e véget az életének, és ha igen, miért. De ahogy eddig is rengeteg elmélet született az ügyről, nyilván erre is lesz rengeteg válasz a közeljövőben.