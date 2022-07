Las Vegast elöntötte a víz, Kentuckyban nyolcan meghaltak az áradások miatt

Las Vegast csütörtökön elöntötte a víz, repülőterek, parkolók és épületek kerültek víz alá, a kaszinókba ömlik a víz, a városban riasztást adtak ki a zivatarok és villámáradások miatt.

Simon Jowitt a Las Vegas-i Egyetem geológus professzora a New York Postnak azt mondta, hogy bár a hirtelen áradások Las Vegasban nem túl gyakoriak, a nevadaiak július és szeptember között monszunszezonra számíthatnak. Hozzátette, hogy a városban jók a vízelvezető rendszerek, de az esőzések miatt azok most túl lettek terhelve. Elmondása szerint a helyzet „veszélyes lehet a hajléktalanok számára is, akik néha a csatornákban húzzák meg magukat”.

„Nálunk nem gyakran esik az eső, így nehéz ellenőrizni, hogy a tetők valóban vízállóak-e; valószínűleg ez történt ma este a kaszinókban” – mondta Jowitt, utalva arra, hogy a víz elárasztotta a Caesar's Palace-t is, ahol a mennyezetről folyt a víz.

Árvíz a Kentucky állambeli Jacksonban 2022. július 28-án Fotó: LEANDRO LOZADA/AFP

A CNN szerint eközben heves esőzések voltak Kentuckyban is, ahol legalább nyolcan haltak meg az áradásokban. A meteorológiai szolgálat szerint szerdától csütörtök reggelig több mint 22 centiméternyi eső esett, az árvízvédelmi figyelmeztetéseket hétfő estig meghosszabbították.