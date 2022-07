Hat napon át "színtiszta műanyagot" kakilt egy újszülött tengeri teknős

Lényegében műanyagból állhatott az első szilárd táplálék, amit egy újszülött tengeri teknős fogyasztott Sydney tengerpartján. A néhány napos teknősre egy sziklás parton találtak rá Sydney egyik strandján. Nem volt jó állapotban. Egyik lába hiányzott, mellső úszókarja eltörött, a páncélján lyuk tátongott. Ezt leszámítva úgy tűnt, jó állapotban van, úszni is jól úszott.

Ez a szerencsétlen kisteknős életében először szintíszta műanyagot evett. Fotó: Taronga Zoo - közkincs

"De aztán elkezdett kakilni, és hat napon át műanyagot kakult. Semmi széklet nem jött ki belőle, csak vegytiszta műanyag" - mesélte a Guardiannak a Victoria Állam természetvédelmi hivatala, a Taronga Animal Society állatkertjének állatkórházában a kis teknőst ápoló nővére, Sarah Male. "Mindenféle méretben, színben és összetételben. Volt köztük kemény, volt éles, némelyiken még felirat is látható volt. Ez a szegény pára meg ezt ette. Annyi műanyag veszi körbe [az újszülött teknősöket], hogy lényegében ez az első táplálékuk" - mondta.

A kis teknős állapota ugyan javult, de akár egy évbe is beletelhet, mire szabadon engedhetik. Már csak azért is, mert az ilyen kis teknősök méretük miatt is könnyen zsákmányul eshetnek, a Taronga szakembereinek meg az a célja, hogy a legjobb életesélyekkel engedhessék szabadon. Ebben az időjárásnak is lesz szerepe, a teknősöknek a melegebb vizek kedvezőbbek. (Via The Guardian)