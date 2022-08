1935 óta nem volt ilyen száraz a július Angliában

A brit meteorológiai szolgálat (Met Office) jelentése szerint Anglia legszárazabb júliusa volt az idei 1935 óta. Az egyelőre nem végleges adatok alapján Kelet-, Délkelet- és Dél-Angliában az idei július volt az eddigi legszárazabb.

Az angliai folyók vízszintje most alacsony, aminek súlyos hatásai vannak a mezőgazdaságra, a természeti környezetre és a vadon élő állatokra. A vízszolgáltatók arra figyelmeztettek, hogy lehetséges a háztartások vízhasználatának korlátozása is.

Délkelet-Angliában és Dél-Anglia középső részén átlagosan csak 5 mm eső esett, Anglia átlaga 23,2 mm volt. Az Egyesült Királyság átlaga júliusban 46,3 mm volt, ezzel 1936 óta a hónap a 19. legszárazabb július lett az országban.

Hőség júniusban Londonban Illusztráció: CARLOS JASSO/AFP

Az első locsolási tilalom augusztus 5-én lép életbe, a Southern Water vízszolgáltató ügyfeleit érinti Hampshire-ben és Wight szigetén. A fogyasztók nem tölthetnek fel kerti medencéket, nem locsolhatnak és nem moshatnak autót locsolócsővel.

A gazdák a szárazság pusztító hatásaira figyelmeztettek, a burgonya, a cukorrépa és a kukorica megszenvedi az esőhiányt, egyes gazdák a szokásosnál korábbi aratásra kényszerültek.

A vadon élő állatok közül sokan nem alkalmazkodtak a melegebb, szárazabb körülményekhez. A tudósok arra figyelmeztettek, hogy egyes fajok (köztük a poszméhek és számos madárfaj) csak nagy nehézségek árán maradnak életben.

Idén a januártól júniusig tartó időszak volt a legszárazabb az országban 1976 óta.

Idén nyáron Magyarországon is minden eddiginél látványosabbak lettek a klímaválság hatásai: erdők égtek le, tavak, patakok tűntek el, és már azt is látjuk, hogyan gerjeszt konfliktusokat a vízhiány. (BBC via MTI)