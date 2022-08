Leszállt Tajpejben Nancy Pelosi repülőgépe

Nemrég – Peking heves tiltakozása közepette – leszállt Tajvanon az USA Képviselőházát vezető Nancy Pelosi repülőgépe:

Az amerikai házelnök távol-keleti diplomáciai körútjának részeként Kuala Lumpurból érkezve Tajpejben landolt az Egyesült Államok légi erejének SPAR19-es jelzésű repülőgépén.

Fotó: SAM YEH/AFP

Pelosi tajvani látogatása súlyosan fenyegeti a békét és a stabilitást a Tajvani-szorosban, valamint árt a kínai-amerikai kapcsolatoknak – közölte a pekingi külügyminisztérium. A kínai védelmi minisztérium tudatta, hogy a hadsereget a legmagasabb készültségi szintre helyezték, és azzal fenyegetett, hogy célzott hadműveleteket hajt végre Tajvan ellen az amerikai politikus látogatása miatt.

Kína Tajvant saját területének tekinti, és növelte a katonai tevékenységét a sziget körül. Tajpej fogadkozik, hogy megvédi magát, a szigeten folyamatosak a katonai és polgári védelmi gyakorlatok, és a tajvani vezetés a sziget védelmét is igyekszik megerősíteni.

Háborúra készülnek

Tajvan a nap folyamán légvédelmi készültséget rendelt el, mivel nő a feszültség Pekinggel, és Oroszország Ukrajna elleni támadása miatt egyre többen tartanak kínai támadástól a szigeten. Ezért óvóhelyként jelöltek meg mélygarázsokat, metróalagutakat és bevásárlóközpontokat is.

Az előkészületek között szerepel olyan helyek kijelölése, ahol az emberek menedéket kereshetnek: nem óvóhelyeken, hanem pincékben, metróalagutakban, valamint mélygarázsokban és bevásárlóközpontok felszín alatti szintjein. Tajpejben 4600 ilyen kijelölt menedék van, ezek összesen 12 millió ember befogadására képesek, ez a város lakosságának négyszerese.

„Fontos, hogy tudjuk, hova menekülhetünk. Nem tudhatjuk, mikor robban ki háború, és ezeken a helyeken biztonságban lehetünk”

– mondta el a Reutersnek a 18 éves Harmony Wu, akit meglepetésként ért, hogy az a bevásárlóközpont, ahol nemrég táncórán volt, szintén kijelölt menedék.

Appon lehet menedéket keresni

A tajpeji tisztviselők folyamatosan frissítik a menedékeket tartalmazó adatbázisokat, a kijelölt óvóhelyek mobilappon is megtalálhatók. A közösségi médiában és az utcákon is kampány indult, hogy mindenki tudja, baj esetén hova kell menni. A menedékhelyek bejáratait sárga címkével jelölik, és az is látható, hány fő befogadására képesek.

A hatóságoknak a törvény szerint tisztán kell tartaniuk az óvóhelyeket, amiket nyitva kell tartani, de nem kell feltölteni őket készletekkel, élelemmel és vízzel. Wu Enoch, a kormányzó Demokratikus Haladó Párt képviselője szerint a lakosságnak túlélőcsomagokat kell készítenie, amiket magukkal vihetnek.

A városi építési hivatal egyik vezető tisztviselője, aki a menedékhelyekért felel, azt mondta, az európai események újból rávilágítottak arra, hogy a fenyegetés valós. „Nézzük meg az ukrajnai háborút. Nincs garancia arra, hogy az ártatlan lakosság nem kerül veszélybe. Minden állampolgárnak tisztában kell lennie azzal, hogy bármikor beüthet a válság. Kellenek az óvóhelyek, ha a kínai kommunisták támadást indítanak” – mondta Abercrombie Yang igazgató.

A múlt hónapban Tajvan átfogó légvédelmi gyakorlatot tartott a sziget egész területén, először a koronavírus-járvány kitörése óta. (HVG, MTI)