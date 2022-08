Petíció Orbán Viktornak, hogy vonja vissza a tűzifarendeletet

"A klímaváltozás egyre súlyosbodó hatásai mellett az erdők természetességének, ezáltal önfenntartó képességének lerontása rendkívüli felelőtlenség, miközben a tűzifaellátás biztosítása az efféle túlkapások nélkül is megoldható lenne. Az, hogy a miniszter engedélyével gyakorlatilag bármilyen erdő kitermelhető az erdőterv lehetőségein felül, egy demokratikus jogállamban elfogadhatatlan, precedens nélküli korlátlan felhatalmazás. Ez a lehetőség az ország legértékesebb erdőmaradványainak fennmaradását is kérdésessé teszi" - mondta a WWF Magyarország programvezetője a kormány tűzifarendeletéről, aminek értelmében a legértékesebb állami erdőkben is lehetőség nyílik a tarvágásra. Ezért a WWF Magyarország, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a 10 millió Fa Alapítvány, a Greenpeace Magyarország és a Levegő Munkacsoport közös nyílt levelet írt Orbán Viktornak, amelyben azt kérik a miniszterelnöktől, hogy vonja vissza a kormányrendeletet. A nyílt levélhez most bárki csatlakozhat aláírásával, magánszemélyek és civil szervezetek egyaránt.