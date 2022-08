Újabb amerikai kongresszusi küldöttség érkezett Tajvanra

A Tajvanra érkezett egyesült államokbeli delegációt Ed Markey szenátor vezeti, akit négy képviselőházi törvényhozó kísért el a látogatásra – közölte az Egyesült Államok tajpeji nagykövetsége. Az amerikai politikusok vasárnap érkeztek meg a szigetre.

„A delegáció találkozik Tajvan magas rangú vezetőivel, hogy megvitassák az amerikai–tajvani kapcsolatokat, a regionális biztonságot, a kereskedelmet és a befektetéseket, a globális ellátási láncokat, az éghajlatváltozást és más, kölcsönös érdeklődésre számot tartó fontos kérdéseket” – közölte a nagykövetség.

A csoport hétfő reggel találkozik Tsai Ing-wen elnökkel – jelentette a tajvani elnöki hivatal.

„Különösen egy olyan időszakban, amikor Kína katonai gyakorlatokkal növeli a feszültséget a Tajvani-szorosban és a térségben, a Markey által vezetett küldöttség látogatása ismét demonstrálja az Egyesült Államok kongresszusának határozott támogatását" – áll a hivatal közleményében.



Ez a második magas szintű tajvani látogatás amerikai részről rövid időn belül. Augusztus elején Nancy Pelosi amerikai házelnök látogatása okozott feszültséget a térségben, mivel a pekingi vezetés Kína részének tekinti a szigetet.

Bár Kína Tajvan körüli hadgyakorlatai alábbhagytak, továbbra is folytat katonai tevékenységet a térségben. Szombaton 13 repülőgép kelt át a szoroson, vasárnap 11 újabb lépte át a szoros középvonalát, illetve hatolt be Tajvan légvédelmi övezetébe a tajvani védelmi minisztérium jelentése szerint. (via Reuters)