Mészáros Lőrinc tűzhelygyártó cége lehet a tűzifarendelet egyik nagy nyertese

Mészáros Lőrinc feleségével, Várkonyi Andreával 2022. június 1-én a Várkert Bazárnál Fotó: Németh Dániel/444

Mészáros Lőrinc és az Opus Global tulajdonában van az ország egyik legnagyobb kandalló- illetve fatüzelésű tűzhelygyártó vállalata - emlékeztet hétfői cikkében a Magyar Narancs. A lap szerint már be is ndult a cég, mióta a kormány egymás után hozza azokat az intézkedéseket, amik a fatüzelés irányába terelik a fogyasztókat.

A salgótarjáni címen bejegyzett Wamsler SE kazánokat, kandallókat és fatüzelésű tűzhelyeket is gyárt.

A vállalat eredetileg a Salgótarjáni Vasöntöde és Tűzhelygyár jogutódjaként született meg, majd több tranzakció végén a Phylaxia csoport része lett. Onnan került az Opimus Group ernyője alá és lett 2017-ben Mészáros tulajdon, amikor is az Opimust Opus Globalra keresztelték át.

Ekkor, mint megannyi másik hasonló sorsú vállalathoz, megérkeztek az állami támogatások is. 2017 decemberében a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatási szerződést írt alá a Wamslerrel egy gyártó és innovációs központ létrehozásáról, több mint 1,7 milliárd forint értékben.

Hiába remélt éveken belül 600 milliós nagyságrendű profitot a tulajdonos, a nyereség sokáig elmaradozott. Ez azonban változhat most, hogy a rezsirendelet nyomán a fa- és széntüzelésű kályhák iránti kereslet ugrásszerűen megnőtt. A vállalat honlapján már jelezte, hogy rengeteg megrendelést kapnak az elmúlt hetekben, készleteik megcsappantak.

Számos intézkedés terelheti ebbe az irányba a fogyasztókat. A miniszterelnök július végén jelezte, hogy kályha- és kazánprogramot indít a kormány, de már tusnádfürdői beszédében pedig arról beszélt, hogy „le kell jönni a gázról, mert az áram sokkal kisebb terhet jelent Magyarországnak”, és többek között át kell állni biomasszára, „ahogy a tűzifát hívják modernül”. Ezután megszületett a tűzifarendelet is, ami lehetővé teszi a fakitermelést a korábban védett területeken is. A Belügyminisztérium már vizsgálja, hogy át lehet-e állni fatüzelésre az iskolákban is. (Magyar Narancs)