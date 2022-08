Mostantól a Kilimandzsárón is szélessávú internettel lehet instázni

A tanzániai kormány nagy sebességű, szélessávú internetet telepített a Klimiandzsáróra, hogy a turisták tweetelhessenek, instázhassanak vagy whatsappozhassanak, miközben megmásszák Afrika legmagasabb hegyét.

Fotó: MICHAEL RUNKEL/robertharding via AFP

A Tanzania Telecommunications Corporation kedden telepítette a szélessávú hálózatot a csúcsra vezető út 3720 méteres magasságban található táborában, amit az ország információs minisztere, Nape Nnauye történelmi jelentőségűnek nevezett. Szerinte korábban kicsit veszélyes volt megmászni a hegyet internetkapcsolat nélkül. Elmondása szerint az év végére már az 5895 méter magas csúcson is lesz internetkapcsolat.

A Kilimandzsáróra évente 35 ezer ember próbál meg feljutni, emiatt a hegy fontos turisztikai bevételi forrása Tanzániának, de a szomszédos Kenyának is. A kormány tavaly jelentette be, hogy a Kilimandzsáró déli oldalán drótkötélpálya építését tervezik, emiatt a hegymászók és a környezetvédők is felháborodtak. (Guardian)