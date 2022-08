Putyin-jóbarát orosz sztárrapper indítja újra a volt Starbucks-kávézóláncot Oroszországban

Kávékóstolással egybekötött nagyszabású sajtóeseménnyel nyitották meg Moszkvában az első Stars Coffee-kávézót. A Novij Arbat utcán található „zászlósüzletbe” mától a „pórnép” is bemehet, legalábbis ha van 300-400 rubelje – az aktuális árfolyamok mellett több mint kétezer forintja – egy karamellás lattéra. A fizetőképes kereslettel kapcsolatban merülhetnek fel kételyek, a háború február végi kezdete óta az utóbbi két évtizedben alaposan kiszélesedett orosz felső középosztály tagjai közül több százezren elhagyhatták a hazájukat.

A lánc tulajdonosai ennek ellenére optimisták, és a nyitás alkalmából elmondták: a Starbucks által otthagyott összes egységet újra akarják indítani, ez országosan 130, Moszkvában 90 üzletet jelent. Anton Pinszkij, az ismert vendéglátóipari vállalkozó, aki számos magasra pozicionált éttermet nyitott az elmúlt években Oroszországban és külföldön, a terveik kapcsán kifejtette, már augusztus végéig további tíz kávézót nyitnak, és szeptember végére el szeretnének jutni a szóban forgó 130-ig.

„Luxuskávét” készíteni egy új Stars Coffee-ban sem feltétlenül vidám dolog Fotó: PAVEL PAVLOV/Anadolu Agency via AFP

Így lesz-e, vagy sem, a jövő megmutatja, a közvélemény mindenesetre épp akkora érdeklődéssel figyeli a fejleményeket, mint a McDonald's-utód Vkuszno i Tocska, azaz Finom és Pont esetében – amely nem tűnik sikertörténetnek, legalábbis rendszeresen érkeznek hírek többek közt arról, hogy hiánycikk a hálózat éttermeiben a sült burgonya, mert idén gyatrán teljesítenek az orosz krumpliföldek.

A Stars Coffee esetében krumpligate nem fenyeget, a minőségi kávét Latin-Amerikából szerzik be, és Oroszországban pörkölik. A vállalkozás malmára hajthatja a vizet, hogy a legjobb kávélelőhely országok – legyenek akár Latin- vagy Dél-Amerikában, akár Afrikában – nem részesei az oroszok elleni szankciós projekteknek.

Kokosnyik ötágú csillaggal Fotó: PAVEL PAVLOV/Anadolu Agency via AFP

A Starbucks tizenöt évvel ezelőtt, 2007-ben jelent meg Oroszországban, és márciusban közölte, hogy távozik. A 130 üzletben 2000-en dolgoztak, az új tulajdonosok azt állítják, mindannyiukat készek tovább foglalkoztatni.

Első ránézésre is feltűnő, hogy a Vkuszno i Tocskával ellentétben eleve a meglévő alapokra próbálnak építkezni, mert bár „hivatalosan” sem a nevet, sem a logót, sem a technológiát nem használhatják, nem akartak messzire távolodni az amerikai „multi” szellemiségétől és vizuális jegyeitől. A Stars Coffee elnevezés igencsak asszociatív, a logo meg nagyjából annyiban különbözik az eredetitől, hogy máshová került az ötágú csillag, és a nőalak fejére felraktak egy kokosnyikot – nincs magyar neve, orosz tradicionális női fejdísz, mindenki ismeri, aki látott már orosz néptáncosokat vagy Télapó-segédként feltűnő Sznyegurocskát –, ennyivel meg is elégedtek.

Az új tulajdonosi kör összetétele meglehetősen érdekes, a már említett Pinszkij mellett a trió további tagja a Szingyika holdingon keresztül Anton Kanokov szenátor, aki rendre ott van a 200 leggazdagabb orosz listáján. Kanokov a hatalompárti Egységes Oroszország képviseletében politizál, és a kaukázusi Kabard- és Balkárföld elnöke is volt egy ideig. A Forbes becslése szerint a személyes vagyona 750 millió dollárra tehető. A Szingyika holding tavaly 2 milliárd rubelért vásárolta meg az egyik legnagyobb moszkvai piacot, ahol havonta 1 millió ember fordul meg. Emellett vannak bevásárlóközpontjai és szállodái is.

Timati és Anton Pinszkij a csütörtöki megnyitón a Novij Arbaton Fotó: PAVEL PAVLOV/Anadolu Agency via AFP

A Stars Coffee legnagyobb sztárja ezzel együtt Timur Junuszov, azaz Timati, az egyik legismertebb orosz rapper. Timati régóta vállalkozik, a gasztronómiába is belekóstolt már, ő indította útjára a Black Star Burgers-láncot – ez több mint 50 üzletnél tart –, emellett tavaly Pinszkijjel közösen nyitott ázsiai éttermeket Red Box néven.



Ami a „művészetét” illeti, a 39 éves Timati nem annyira az okos és mély – amilyen mondjuk a betiltott Noize MC vagy Oxxxymiron –, mint inkább a glamouros rapperek közé tartozik, ebből adódóan nem is a lázadók számát gyarapítja. Február 24-én, az Ukrajna elleni orosz invázió első napján még ő is felszólalt a háború ellen, ám később „finomított” álláspontján, majd március 18-án már részt vett a Krím-félsziget Oroszországhoz csatolásának évfordulóját ünneplő óriásrendezvényen a Luzsnyikiban. Ennek neve ez volt: „Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!” Magyarul: „A nácizmusmentes világért, Oroszországért, az elnökért!”

Vlagyimir Putyin és Timati 2012 márciusában Fotó: Kremlin.ru

Timati múltja alapján ezen senkinek sem volt oka csodálkozni, lévén, hogy a 2012-es és a 2018-as elnökválasztások előtt is részt vett Vlagyimir Putyin kampányában, 2015-ben pedig „Az én legjobb barátom Putyin elnök” címmel tett közzé videót egy társával karöltve az elnök születésnapja alkalmából, íme:

A rapper népszerűségének ez mit sem ártott, a Spotifyon közel 2 millióan hallgatják havonta most is. Máskor eleve kevésbé politizál, az első számú slágerének az a címe, hogy Welcome to St. Tropez. Oda most, igaz, nem nagyon mehet, a kétezer-nullanullás években azonban, amikor az alábbi klip készült, ilyen gondjai még nem voltak: