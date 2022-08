Ukrajna tagadja, hogy bármi közük volna Darja Dugina halálához

"Megerősíthetem, hogy Ukrajnának természetesen semmi köze nem volt [a robbantáshoz], mert mi nem vagyunk olyan bűnöző állam, mint Oroszország, mi több, nem vagyunk terrorista állam se" - közölte az ukrán tévével Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij elnök főtanácsadója Darja Dugina halálára reagálva.

Az Orosz Nyomozó Bizottság helyszínelői vizsgálják a törmeléket a Darja Dugina elleni merénylet helyszínén, Moszkva határában. Fotó: HANDOUT/AFP

Dugina Alekszander Dugin, az orosz fasizmus vezérideológusának lánya. Dugint egyes nyugati elemzők Putyin ideológusaként jellemzik, és úgy vélik, nagy hatása van az orosz politikára. Más elemzők szerint ennél jelentéktelenebb figura, még ha Putyin valóban merít is a nagyorosz nacionalizmusból, és hatalma megerősítése érdekében nyitott is az orosz nacionalisták felé.

Duginát szombat este apja autójában érte a halál, amit nagy erejű pokolgép szaggatott darabokra. A körülmények alapján a merénylet célpontja valójában az apja lehetett. Dugina és apja együtt voltak egy Moszkva közeli eseményen, és csak az utolsó pillanatban alakult úgy, hogy Dugin nem a saját autójával indult onnan haza.

A merénylet után az orosz propaganda meghatározó arcai, például Margarita Simonyan, az állami propagandaadó, az RT személyi szankciókkal sújtott főszerkesztője egyből Ukrajnát vádolta a merényletért. Podoljak ezeket a vádakat utasította vissza, és nyilatkozatában arra utalt, hogy Dugina megölése, illetve hát a gyaníthatóan az apja ellen előkészített merénylet inkább lehet Oroszországon belüli frakcióharcok folyománya. De közben a karmát is emlegette, utalva Dugin és Dugina Ukrajna létjogosultságát kétségbe vonó nézeteire. (Via The Guardian)