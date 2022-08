Lázár: Ősbűn, hogy Paks 2 jövőre nem termel áramot, a legsúlyosabb kormányzati hibák egyike

A világban és Magyarországon is olyan nagy baj, hogy félre kell tenni a személyes ambíciókat és nagy összetartásra van szükség - mondta Lázár János építésügyi miniszter a Tranzit Fesztiválon tartott előadása elején, amikor a személyes helyzetéről és a rábízott kormányzati feladatról kérdezték. Majd hozott a helyzetre egy példát is, miszerint amikor Kennedy elnököt megkérdezték arról, hogy miért a hozzá semmiképpen sem passzoló Johnson lett az alelnöke, azt válaszolta, hogy „Sokkal jobb, hogy ha Johnson kifelé hugyozik a sátorból, mintha befelé hugyozna”.

Lázár szerint Magyarországon pénz szűkében vagyunk, az elmúlt évek jelentős fejlesztései után most elfogytak a források, mivel a háború miatt jelentősen, 4 százalékról 8-12 százalékra emelkedtek a kamatok, márpedig Magyarország eladósodttsága a GDP 80 százaléka, így ez komoly plusz teher. Finanszírozni kell a rezsicsökkentést is, ami ezer milliárdos tétel az egekben lévő energiaárak miatt. És fejleszetni kell a hadsereget. Ezek viszik el a pénzek egy részét, és ezért bízta meg őt Orbán Viktor azzal, hogy vizsgálja felül a beruházásokat. Nagy munka, 10 ezer milliárdnyi állami fejlesztés zajlik, magyar és európai közpénzből, ezeket kell áttekinteni egyesével. „Pénzügyileg szűk a cipő, ezért tartalékot kell képeznie az országnak” - mondta Lázár, aki szerint a megkezdett fejlesztéseket befejezik, torzó nem marad, de új fejlesztéseknél a következő években nem lesz egyetlen kapavágás sem. (Lázár kiszólt a közönségnek, hogy talán a tihanyi bencés atya is ott bujkál valahol a közönségben, némi pénz reményében, mert itt is vannak fejlesztési tervek. Protestánként mondhatok ilyet - indokolta meg a bencés atya cinkelését.)

2100 milliárd forintos fejlesztést fogtak már meg, ezek főleg közinfrastruktúra fejlesztések. Sorolt is példákat, „Zalaegerszeg-M7-esösszekötő, 360 milliárd kuka, Esztergom-M1-es összkötő 380 milliárd, kuka, Bicske-Budapest között az autópálya hatsávosítása, kuka. Nem lesz pénzt a Testnevelési Egyetem újabb, 100 milliárdos fejlesztésére sem”. Utóbbinál azt mondta, hogy számos olyan ígéret volt, amire nem volt valós fedezet, voltak eleve túlvállalások. Nem a szándékuk változott meg, de pénzprobléma van jelenleg.

Egy későbbi kérdésre adott válaszból kiderült, hogy halasztják a Nyugati pályaudvar környékének megújítását is, de az állatkert Biodómját be akarja fejezni, mert ez egy fantasztikus ötlet, ráadásul nem maradhat torzón. Teljesen más a véleménye, mint sok fideszesé, nem érdekli, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van.

Az EU-s péntezekről azt mondta, hogy Navracsics kiválóan tárgyal Brüsszelben, de nem úriemberekkel, hanem gazemberekkel. Lázár szerint a lengyelektől azt kérték, hogy köpjék le a magyarokat, kapnak pénzt, megtették, de nem kaptak. Tőlünk meg azt kérik brüsszeli, kokainon élő úriemberek, hogy köpjünk fel és álljunk alá.

Lázár közölte, hogy szerinte a kormányzásnak rengeteg sikere volt, de vannak kudarcai is. „Az, hogy Paks 2 jövőre nem termel áramot, ez ősbűn, a legsúlyosabb kormányzati hibák egyike” - mondta Lázár. 9 év telt el a szerződés aláírása óta, Lázár szerint napi szinten kellett volna kontrollálni ezt a projektet, hogy ne csúszhasson meg ennyire. Ha lenne jövőre Paks 2, nem lennénk kiszolgáltatva a világpiaci árnak.

Így viszont most nem biztos, hogy minden múzeum, sportcsarnok, uszoda nyitva lesz, mert az önkormányzatok nem tudják finanszírozni a rezsit. „Meg kell barátkozni ezzel, a kormány megtesz mindent, de az energia világpiaici ára nem rajtuk múlik” - közölte Lázár.



Szóba került az is, hogy korábban közölte, hogy a vidéket szeretne helyzetbe hozni. „A budapestiek jól fognak járni velem, a vidékiek meg még jobban” - közölte Lázár. Szerinte fontos, hogy Budapest a Kárpátoktól délre lévő régió központja legyen, de az is igaz, hogy vidéki szemporntból aránytalanul sok pénz ment eddig a fejlesztésére. Meg kell nézni, hogy az elővárosi vasút vidéki városoknak is járna-e, nemcsak Budapestnek.

Amíg nem lesznek fejlesztések, kidolgoznak egy törvényt, amely - európai normák mentén, de - helyzetbe hozza majd a magyar vállalkozókat az építőipari beruházásokban. Mert alapvető érdek, hogy legyen nemzeti vállalkozói réteg, ami élvezi a mindenkori állam figyelmét és támogatását. Ehhez az is kell, hogy a cégek is innováljanak, hiszen a kiemelt helyzetben elkényelmesedhetnek, azt ugyanis „versenyszűkítő szándéknak is fel lehet fogni.” És nem lesz érvényes egy közbeszerzés, ha arra csak egy ajánlat érkezik, legalább két érvényes ajánlat kell majd.

Volt egy pillanata a beszélgetésnek, amikor a műsorvezető, a századvéges Palóc André véletlenül leminiszterelnöközte Lázárt. A miniszter lecsapta a labdát.

A teljes beszélgetés itt nézhető meg.