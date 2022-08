A Valton vezérigazgatójának hostessei kezelik a jegyeket a Magyar Zene Házában is

Nagyon szép a Városliget közepére milliárdokból megépített Magyar Zene Háza, ahol szeptembertől beindul az őszi program, de ez nem menne hostessek nélkül. A Magyar Zene Háza Kft. által host és hostess tevékenység ellátására kiírt közbeszerzést pedig az APPLE PS Kft. nyerte 46 millió forintos keretösszeggel - derül ki a Közbeszerzési Értesítőből. A cég tulajdonosa Varga-Szabó Andrea, akinek lakcíme megegyezik Varga Lajoséval, aki a Valton-Sec többségi tulajdonosa. Varga-Szabó Andrea pedig a Valton vezérigazgatója is.

A Napi.hu írt arról korábban, hogy az Apple PS adta a hostesseket a vizes vb-re, de a cég azzal is büszkélkedik, hogy 2015 március óta a Groupama Aréna is állandó partnerük, így az FTC hazai futballmérkőzésein a VIP hostessfeladatokat ők látják el, emellett a beengedésben is a kapuknál is segédkeznek. Az FTC elnöke Kubatov Gábor, aki a Fidesz pártigazgatója.

"Állományunk több mint 3000 főből áll. Elsősorban fiatal, dekoratív hostessekkel és hostokkal dolgozunk, akik rendelkeznek a feladatkör ellátásához szükséges legfontosabb belső tulajdonságokkal: a kiemelkedő kommunikációs készséggel, empátiával, állóképességgel, proaktivitással és türelemmel" - vall magáról a cég.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A Magyar Zene Házában a beosztott munkatársak főbb feladatai a következők:



beléptetés,

a közönség tájékoztatása és irányítása,

jegykezelés,

ültetés,

nézőtéri felügyelet,

VIP szolgáltatások ellátása.

Várhatóan legalább 280 előadás alatt kell majd segíteniük.