Túlórázásra biztatja amúgy is kimerült járművezetőit a BKV a létszámhiány miatt

Túlórázásra ösztönzi a járművezetőit a BKV, hogy így ellensúlyozza a cégnél mostanra kritikussá vált munkaerőhiányt, írja a 24.hu. Azoknak, akik „hozzájárulnak a kialakult helyzet kezeléséhez”, a cég havonta bruttó 15 ezer forint ösztönző pénzt ajánlott fel. Ezt bizonyos időközönként egyszerre fizetnék ki, hogy a végösszeg többnek tűnjön.

Naszályi Gábor, a Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) elnöke szerint ez nemcsak méltatlan, de kockázatos ajánlat is. Szerinte a BKV nehéz helyzetben van, de akkor is elhibázott a megoldási javaslat.

Naszályi szerint a tulajdonos fővárosi önkormányzatnak a nehéz gazdasági helyzetben is a megfelelő bérekhez szükséges források előteremtése lenne a feladata, a BKV-nak pedig az, hogy kiálljon a munkavállalókért. A nehéz helyzetre nem megoldás, hogy még többet dolgoztatják azokat, akik már így is gyakran beáldozzák a pihenőidejüket, hogy minél több szolgálatot teljesítsenek. A bértárgyalási időszakhoz közeledve a szakszervezet elvárja, hogy a tulajdonos és a munkáltató is tegyen meg mindent a járművezetők megfelelő javadalmazásáért és munkakörülményeik mielőbbi javításáért.