A Twitter részvényesei megszavazták, hogy eladják a céget Elon Musknak

Elon Musk még április elején hozta nyilvánosságra, hogy már 9,2 százalékos részesedése van a Twitternél, és megvenné a céget, majd májusban „ideiglenesen felfüggesztette” az üzletet. Ekkor egy Twitter-posztban arra hivatkozott, hogy a cég vezetői nem tájékoztatták őt megfelelően arról, hány spam- és kamufiók van az oldalon, illetve nem tudták bebizonyítani neki, hogy ezek valós aránya nem éri el az öt százalékot.

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.



My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.



Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.



This deal cannot move forward until he does.