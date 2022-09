Magyarországon már nincs demokrácia - állítja a jelentés, amiről az EP-ben most vitatkoznak

Ahogy a 2018-as, első részt is, ezt a szöveget is egy zöld képviselő jegyzi, ezúttal a francia Gwendoline Delbos-Corfield. Ez a jelentés a Judith Sargentini-féle szöveg folytatása. Ha csütörtökön megszavazzák, akkor a Bizottság és a Tanács is arra kap felszólítást, hogy legyen az eddigieknél keményebb a magyar kormánnyal szemben, érvényesítsen büntető intézkedéseket, ha nem javul a helyzet.