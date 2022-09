Kedden közölte a brit külügy, hogy Oroszország, Fehéroroszország és Mianmar képviselőit nem hívjék meg II. Erzsébet temetésére. Az előbbi kettőt az Ukrajna elleni agresszió miatt zárták ki.

II. Erzsébet és Vlagyimir Putyin 2003-as londoni találkozója Fotó: NICOLAS ASFOURI/AFP

Ezen az orosz külügy annyira kiborult, hogy a csütörtöki közleményében egyenesen a királynő emlékének meggyalázásával vádolta meg a londoni vezetést és egyeben az ukránokat is lenácizták: „Mélységesen erkölcstelennek tartjuk azt a brit törekvést, hogy egy olyan nemzeti tragédiát, amely világszerte emberek millióinak szívét érintette meg, geopolitikai célokra használjanak fel, hogy a gyásznapokon leszámoljanak hazánkkal. Ez II. Erzsébet emlékének meggyalázása, akiről köztudott, hogy a második világháború alatt a brit fegyveres erők területvédelmében szolgált a nácik és ukrán kollaboránsaik, S. Bandera és R. Suhevics ellen. Most a brit elit az ő oldalukon áll. Moszkvában pedig megemlékeznek és továbbra is tisztelegnek a győzelemhez hozzájáruló veteránok emléke előtt.”

A temetésre egyébként közel 500 külföldi méltóságot várnak, szinte minden országba küldtek meghívót, akivel Nagy-Britannia diplomáciai kapcsolatban áll. Várhatóen ez lesz az év legnagyobb diplomáciai találkozója.