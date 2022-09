Októberig kevés az idő, de a kormány még nem döntött, hogy marad-e az ársapka

Augusztus végén beszélt arról Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az eredeti terveknek megfelelően október 1-ig érvényben marad az üzemanyagok hatósági ára, az esetleges hosszabbításról pedig 1-2 héttel a lejárati dátum előtt hoznak majd döntést. Ez egyre aktuálisabb, a kormány döntését viszont egyelőre legfeljebb csak sejteni lehet. Az viszont biztos, hogy a piaci szereplőknek már nagyon elegük van a 480 forintos limitből, miközben a lakosság valósággal "fürdik" a hatósági áras üzemanyagban.

"Az elmúlt tíz hónapban az intézkedés elérte a célját, ezért nincs más alternatíva, mindenképpen a teljes kivezetése szükséges" - mondta lapunknak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Több érvet is felsorolt: a veszteségeket már nem lehet finanszírozni, az ágazatnak komoly károkat okozott, hazai és regionális ellátási problémák is mutatkoznak, ezért a túlfogyasztást mérsékelni kell. A szövetségnek amúgy a legnagyobb olajvállalatok, így a Mol, az OMV és a Shell is a tagjai.

Üzemanyagból valóban soha nem látott mennyiség fogy: a KSH számai szerint az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene júliusban 27,6 százalékkal nagyobb volt, mint egy évvel korábban. A piaci ár pedig garantáltan visszafogná a keresletet. A holtankoljak.hu adatai szerint péntektől ugyan tovább csökken a benzin és a gázolaj ára, de a 480 forintos hatósági árak mellett az alábbi piaci árakon lehet majd tankolni:

95-ös benzin: 634,9 Ft/liter

Gázolaj: 752,9 Ft/liter

Ez a benzin esetében 33, míg a dízel esetében 56 százalékos drágulást jelentene. A megkérdezett makrogazdasági elemző szerint a piaci ár bevezetése 2,5 százalékkal dobná meg az inflációt. "Azok a körülmények, amik a hatósági ár bevezetését indokolták, most is megvannak, sőt rosszabbak lettek" - mondta lapunknak Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője.

benzinkút

Amikor tavaly november közepén a kormány bevezette a 480 forintos ársapkát, hogy a választópolgárok az áremelkedést ne érezzék elviselhetetlenül nagynak, a piaci ár 510-520 forint környékén mozgott. Az infláció akkor 7,4 százalék volt (az üzemanyag viszont 30 százalék feletti ütemben drágult), most augusztusban viszont már 15,6 százalékos volt a pénzromlás, miközben az élelmiszerek 31 százalékkal drágultak, és a rezsiemelés hatása még csak a szeptemberi statisztikákban fog látszani.

A kis benzinkutaknak talán még a nagyoknál is jobban elegük van a hatósági árból, és arányaiban őket is érte a legnagyobb kár.

Nem is akarunk abba belegondolni, hogy az ársapkát hónapokkal

meghosszabbítsák. Bízunk annak kivezetésében



- mondta lapunknak Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) elnöke.

Szerinte tavaly november közepe óta a kis benzinkutak tulajdonosainak megélhetési alapja ellehetetlenült, ami egy fenntarthatatlan állapot. Az állami támogatás pedig már arra sem elegendő, hogy az emelkedő rezsikiadásaikat fedezzék. "Az üzemanyag-ellátás sem elegendő, hiába létezik piaci ár, nem tudunk kellő fedezetet generálni, mennyiségi ellátási hiányt tapasztalunk. A kettős árképzés miatt az importot nem tudjuk beindítani. Itt az idő az ársapka kivezetésére" - fogalmazott az FBSZ elnöke. Úgy látja, hogy a piaci ár bevezetésével az üzemanyagárak beépülnek, illetve már beépültek a termékek gyártási, szállítási és forgalmazási költségeibe, így az ársapka megszüntetése nem okozna megrázkódtatást. A szociálisan rászorulók számára pedig támogatást adhatna a kormány valamilyen energia-kupon formájában.

Szipkázók

Van még egy nem elhanyagolható aspektusa a történetnek, amiről egyre többet lehet hallani. "A benzin és a gázolaj másodlagos kereskedelmének most se könnyebb határt szabni, mint harminc éve volt. Az állami áreltérítésre világos, mi a busás és gyors hasznot ígérő reakció: személyautónak szánt olcsó benzint venni, és (kutast megvesztegetve, tankból leszíva, határon átjárva) busás haszonnal a valódi piaci ár alatt viszonteladni. A tölcsérek és tömlők váratlanul megugró keresete már mutatja, hogy ez a lehetőség nem csak az elemzők agyában fogant meg" - írta Váradi Balázs közgazdász a Magyar Narancs augusztus 18-i számában. Szerinte egy mozzanat hiányzik még: hogy a hatósági áras benzin szipkázói megtalálják a szót a politikusokkal, és a pénz útját hozzájuk.

A kormányzati szereplők közül legutóbb Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszter beszélt az ársapkákról, szerinte az ársapkák betöltötték a szerepüket, előbb-utóbb ki kell őket vezetni. Az előbb-utóbb viszont gyakorlatilag bármikor lehet.