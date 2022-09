Matolcsy Ádám barátja nyerte a jegybank napelemes közbeszerzését

Hatalmas versenyben Somlai Bálint cége, a Raw Development Kft. nyerte a Magyar Nemzeti Bank napelemes közbeszerzését - derül ki a keddi Közbeszerzési Értesítőből.

A feladat:

"Az MNB logisztikai központ (1239 Budapest, Európa u. 1.) parkolójában, egyedi

tartószerkezeten 301 darab és 406 darab (összesen 707 darab) napelem panel telepítése dél-keleti tájolású 10 fokos dőlésszöggel. A létesítmény kerítésén belüli zöld felületen 150 darab és 120 darab (összesen 270 darab) napelem, leütött cölöpökön álló tartószerkezeten történő elhelyezése délkeleti, illetve délnyugati tájolású 25 fokos dőlésszöggel" - derül ki a dokumentumból.

Somlai Bálint és Matolcsy Ádám a 2017-es Sziget VIP-ben Fotó: botost/444.hu

Öt cég is pályázott, de végül a Raw Development nyert 436,4 millió forintos ajánlattal. A Raw Development tulajdonosa pedig a 32 éves Somlai Bálint, Matolcsy György Ádám nevű fiának barátja és üzlettársa. Ott volt az esküvőjén is, tihanyi építkezéséről mi is írtunk. A Raw nemcsak a Postapalotát újíthatta föl, de az MNB Szabadság téri székházának felújítását is ez a cég végezheti, 55 milliárd forintért. Tavalyi árbevétele 59,8 milliárd forint volt, nyeresége pedig 12 milliárd forint.

Az MNB logisztikai központja amúgy Soroksáron van, az épületet éjjel-nappal fegyveres őrség felügyeli, mert itt tárolják az ország készpénzvagyonát.

A közbeszerzési szabályokon éppen mostanában kíván szigorítani a kormány Brüsszel kedvéért, például az összeférhetetlenségi előírásokat is átírják.