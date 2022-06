Matolcsy Ádám barátai is szépen berendezkedtek Tihanyban

Hiába szabott ki örökségvédelmi bírságot és tiltotta meg az „építőipari kivitelezési tevékenységet” a Veszprém Megyei Kormányhivatal Rogán Cecília tihanyi telkén, az építkezés zavartalanul folytatódik. Somlai Bálint villája már kész is van a Kopasz-hegyen, csak az óriási vaskaput kell befejezni. Lesz baráti szomszédja is: a szemben lévő telken Optimus-közeli tulajdonos bontotta le a korábban ott álló házat, és vélhetően újat épít a helyére.

Februárban írtuk meg, hogy elbontották Rogán Cecília nyaralóját a csodálatos panorámát kínáló Óváron, a telken pedig építkezés indult. Cikkünk megjelenése után Hadházy Ákos független képviselő több hatóságot is megkeresett, hogy megtudja, jogszerűek-e a munkálatok. Április végén a kormányhivataltól kapott egy válaszféleséget, de abból nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan milyen engedély nélküli tevékenységeket folytattak.

Bár óriási mobilfalakkal próbálják takarni az építkezést az utcáról leselkedők elől, annyi mégis látszik, hogy a ház épül, ottjártunkkor is dolgoztak rajta. A telken korábban egy tihanyi látképbe szépen besimuló, helyes kis nyaraló állt, nem tudni, hogy Rogán Antal volt felesége miért döntött a bontás mellett.

Gond nélkül folytatódik az építkezés Rogán Cecília tihanyi telkén Fotó: Németh Dániel/444.hu

Alig egy utcával lejjebb, nem messze Rogán Cecília házától másik építkezés indult. A telek tulajdonosa ifj. Szemerey Lóránd és a felesége.

Az ifjabb Szemerey apja a híres fuvarozó, aki az unokatestvére annak a Szemerey Tamásnak, akinek másik unokatestvére Matolcsy György jegybankelnök. A neve tavaly azzal került be a hírekbe, hogy többségi tulajdonos és ügyvezető lett egy Rogán Cecília által alig néhány hónapja alapított szállítmányozási cégben, a DCL Logisztika Kft.-ben. Rogán Antal volt felesége így már nemcsak Dzsudzsák Balázs focistának, hanem saját üzlettársának is szomszédja lett Óváron.

De Tihany másik csodálatos részén, a Kopasz-hegyen is NER-közeli figurák telepedtek meg. Az Átlátszó írta meg, hogy ott építkezik Somlai Bálint, Matolcsy György fia, Matolcsy Ádám egyik jóbarátja. Akkor még óriási daru dolgozott a helyszínen, azóta viszont be is lakták a modern villaépületet.

Somlai Bálint fontos tagja Matolcsy Ádám baráti körének: a társaságról nemrégiben hosszan írtunk. Somlai is haszonélvezője annak, hogy szívesen lóg a jegybankelnök fiával: még csak 32 éves, de ő építheti át 54 milliárdért az egyébként meglehetősen jó állapotban lévő Magyar Nemzeti Bank székházát. Somlai cégcsoportja az elmúlt három évben megsokszorozta a bevételét, amit leginkább az MNB-től érkező milliárdos megrendeléseknek köszönhet. A fiatal vállalkozó Matolcsy György fiának esküvőjén is ott volt.

Arról, hogy mikor és hogyan kezdett ömleni hozzá a közpénz, korábban a Telex írt részletesen. A Direkt 36 cikkéből pedig az derült ki, hogy az ő cége, a Raw Development az eredetileg tervezett árnál 70 százalékkal drágábban újította fel a Széll Kálmán téri – szintén az MNB tulajdonában álló – Postapalotát.



Somlai Bálint nyaralója a Kopasz-hegyen Fotó: Németh Dániel/444.hu

Az új nyaraló a helyiek elmondása szerint máris óriási bulik helyszíne.

A Kopasz-hegyen, szinte szemben Somlai Bálint új házával, egy másik telken lebontották az ott álló nyaralót, és nagyon úgy néz ki, a helyére valami újat építenek.

A tulajdonos dr. Fekete Zoltán. Az a Fekete Zoltán, aki az Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója: ez a cég kezeli az MNB Pallas Athéné alapítványának a vagyonát. Ez az az alapítvány, melyet legkésőbb jövő év közepéig megszüntetnek, és amelynek kezelt eszközei közvetlenül a jegybank mérlegébe kerülhetnek az Eurostat, az EU statisztikai hivatalának nyomására.