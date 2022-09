Ukrajnának megmarad a joga arra, hogy visszafoglalja a területeit, és vissza is fogja, bármit tesznek az oroszok

„Sem a fake »referendumok«, sem a hibrid »mobilizáció« nem változtat semmin. Oroszország eddig is agresszor állam volt, és akkor is az marad, ha törvénytelenül annektálja az ukrán területek egy részét. Ukrajnának továbbra is megmarad a joga arra, hogy visszafoglalja a területeit, és vissza is fogja, bármit tesznek az oroszok.”

Ezt az állásfoglalást Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter tette közzé azután a Twitterén, hogy a Donbassz két „népköztársaságában” váratlanul jogszabályt fogadtak el az Oroszországhoz való csatlakozáshoz kötődő „népszavazásokról”, Herszon és Zaporizzsja megyék megszállt részein pedig az orosz adminisztrációk vezetői írtak alá rendeleteket erről.

A referendumok mind a négy megyében már ezen a héten, szeptember 23-án elkezdődnének, és a tervek szerint 27-én fejeződnének be.

Kedd délutánra nyilvánvaló, hogy összehangolt akcióról van szó, kiderült ugyanis, hogy este nyilatkozatot tesz az ügyben Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Az elmúlt hetekben úgy tűnt, az ukrán hadsereg herszoni ellentámadása keresztülhúzta a „népszavazással” kapcsolatos terveket.

Mint arról Rácz András Oroszország-szakértő is írt a 444-nek: azzal, hogy a herszoni régió orosz megszállását legitimálni szándékozó referendumot az ukrán ellentámadás miatt eddig nem sikerült lebonyolítani – noha több lehetséges dátum is forgott az elmúlt fél évben –, Kijev jelentős politikai sikert ért el.

Az orosz szempontból eredményes szavazás ugyanis azt eredményezné, hogy Moszkva annektálja a szóban forgó régiókat, ami politikai és katonai szempontból is megnehezíti Ukrajna számára ezek visszaszerzését. Egy annexiót követően ugyanis ezek már – orosz jog szerint – a föderáció integráns részét képeznék.

Dmitro Kuleba posztja ugyanakkor jelzi: az ukránoknak egyelőre eszük ágában sincs megijedni ettől a fordulattól.