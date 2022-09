Diákok akcióztak reggel három budapesti gimnáziumnál is

A Szent István Gimnázium, a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium és a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium előtt is szolidaritási akciót tartottak csütörtök reggel az intézmények diákjai.

A fasori diákok közleményük szerint azért álltak ki, mert az állam nem becsüli meg a tanáraikat, és nem biztosít megfelelő fizetést számukra, a pedagógussztrájkot pedig próbálja ellehetetleníteni.

Táblákkal, molinókkal a kezükben énekelték el a Pál utcai fiúk musical diákhimnusszá vált betétdalát az iskolájuk előtt:

A Szent István Gimnázium előtt az intézmény diákjai mellett az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium tanulói és a Teleki Blanka Gimnázium diákjai is megjelentek, hogy közösen alkossanak élőláncot. Gajzágó József, az esemény egyik szervezője – aki az utóbbi idők diáktüntetéseit szervező Diákok a Tanárokért csoportnak is a tagja – elmondta, 238 fiatal vett részt az akcióban. Bár az ő intézményükben most nem volt tanártiltakozás, szerették volna kifejezni a szolidaritásukat a polgári engedetlenség miatt megfenyegetett pedagógusokkal és a felmentett miskolci igazgatóhelyettessel.

A diákok élőlánca a Szent István Gimnázium előtt

A Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium diákjai szintén szolidaritási akciót szerveztek, az egyik diák szerint az intézmény minden felsőbb évfolyamos, gimnáziumi osztályából érkeztek résztvevők.